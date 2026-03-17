Más de 200 expositores participaron del 5° Encuentro Nacional de Artesanos

Lla Estación Cultural se consolidó como un espacio de referencia para el sector. La edición estuvo marcada por la formación gratuita, espectáculos en vivo y un emotivo homenaje local.
En la Estación Cultural de San Vicente se desarrolló durante el fin de semana el Encuentro Nacional de Artesanos, una actividad que en su quinta edición logró reunir a cerca de 200 artesanos provenientes de diversos puntos de la Argentina. La propuesta, que ya forma parte del calendario estable del distrito, se destacó por su capacidad para amalgamar la producción manual de excelencia con la participación masiva de la comunidad.
El encuentro fue el resultado de un trabajo articulado entre la Asociación Civil Feria Permanente de Artesanías de la Estación Cultural, la Eco Feria de la Laguna y el acompañamiento del Municipio de San Vicente, consolidando un modelo de gestión que apuesta al fortalecimiento de la economía popular y el intercambio cultural.
A diferencia de una feria comercial convencional, la nueva edición puso especial énfasis en la democratización del conocimiento artesanal. A través de una agenda de talleres gratuitos, los asistentes pudieron interactuar de manera directa con los maestros de cada oficio, aprendiendo técnicas y procesos de producción.
La oferta cultural se ensambló con exposiciones especializadas, muestras de piezas de alta complejidad en diversos materiales; espacios de debate y encuentro entre los artesanos visitantes y los productores locales; y espectáculos en vivo: entre los que se destacaron el Bruno Arias, Los Nativos y Alma de Negro.
Uno de los momentos de mayor carga emotiva de la jornada fue el homenaje a Estela Vaquiel, reconocida artesana de la comunidad de San Vicente recientemente fallecida. Las autoridades y sus pares destacaron su trayectoria y su compromiso con la identidad local, recordándola como un pilar fundamental de la feria permanente.
El intendente Nicolás Mantegazza resaltó la importancia de sostener esos espacios: "Promover el trabajo artesanal es cuidar nuestra cultura y generar vínculos entre los distintos puntos del país", señaló durante su visita al predio, donde recorrió los puestos y dialogó con los expositores sobre la situación del sector.
Desde el punto de vista económico, la actividad generó un flujo turístico significativo hacia la Estación Cultural, beneficiando indirectamente a la gastronomía y los servicios del distrito. La presencia de la Eco Feria de la Laguna aportó, además, una perspectiva de sostenibilidad y consumo consciente, cerrando una edición que reafirma a San Vicente como un polo cultural de referencia en la región.
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