Más de 200 expositores participaron del 5° Encuentro Nacional de Artesanos

Uno de los momentos de mayor carga emotiva de la jornada fue el homenaje a Estela Vaquiel, reconocida artesana de la comunidad de San Vicente recientemente fallecida. Las autoridades y sus pares destacaron su trayectoria y su compromiso con la identidad local, recordándola como un pilar fundamental de la feria permanente.

El intendente Nicolás Mantegazza resaltó la importancia de sostener esos espacios: "Promover el trabajo artesanal es cuidar nuestra cultura y generar vínculos entre los distintos puntos del país", señaló durante su visita al predio, donde recorrió los puestos y dialogó con los expositores sobre la situación del sector.

Desde el punto de vista económico, la actividad generó un flujo turístico significativo hacia la Estación Cultural, beneficiando indirectamente a la gastronomía y los servicios del distrito. La presencia de la Eco Feria de la Laguna aportó, además, una perspectiva de sostenibilidad y consumo consciente, cerrando una edición que reafirma a San Vicente como un polo cultural de referencia en la región.