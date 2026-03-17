Los hospitales de Brown reafirman el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia

El Municipio acompañó a la Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el descubrimiento de placas conmemorativas en el Zonal General de Agudos Lucio Meléndez, en la Unidad de Pronta Atención (UPA= de Longchamps y en el de Rehabilitación Doctor José María Jorge.

En una acción conjunta entre el Municipio de Almirante Brown y la Provincia, se completó la colocación de placas conmemorativas en los centros de salud bonaerenses ubicados en el distrito. La iniciativa, impulsada originalmente por el Ministerio de Salud provincial, alcanzó al Hospital Zonal General de Agudos Lucio Meléndez, la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Longchamps y el Hospital de Rehabilitación Doctor José María Jorge, sumándose a la señalización previa realizada en el Hospital Arturo Oñativia.