Los hospitales de Brown reafirman el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia

El Municipio acompañó a la Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el descubrimiento de placas conmemorativas en el Zonal General de Agudos Lucio Meléndez, en la Unidad de Pronta Atención (UPA= de Longchamps y en el de Rehabilitación Doctor José María Jorge.
En una acción conjunta entre el Municipio de Almirante Brown y la Provincia, se completó la colocación de placas conmemorativas en los centros de salud bonaerenses ubicados en el distrito. La iniciativa, impulsada originalmente por el Ministerio de Salud provincial, alcanzó al Hospital Zonal General de Agudos Lucio Meléndez, la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Longchamps y el Hospital de Rehabilitación Doctor José María Jorge, sumándose a la señalización previa realizada en el Hospital Arturo Oñativia.
La jornada de actos comenzó en las instalaciones del Hospital Lucio Meléndez, en la calle Juan Domingo Perón, donde los secretarios municipales de Salud, Walter Gómez, y de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, fueron recibidos por las autoridades directivas del establecimiento, Viviana Heevel y Silvina Antoniani. Posteriormente, la comitiva se trasladó al Hospital Doctor José María Jorge para un segundo descubrimiento de placas junto a los directores Luis Reggiani y Alejandra Luna.
La actividad central en Longchamps contó con la participación del intendente interino Juan Fabiani, quien acompañó el descubrimiento en la Unidad de Pronta Atención. El propósito de este programa de señalización es promover la reflexión sobre la última dictadura cívico-militar dentro de las instituciones públicas de salud, integrando los valores de Memoria, Verdad y Justicia en el ámbito cotidiano de la atención sanitaria bonaerense.
Sobre el significado de las ceremonias, el diputado provincial Mariano Cascallares destacó que las acciones buscan reafirmar el compromiso del sistema sanitario local con la defensa de los derechos humanos y la consolidación de una memoria colectiva que fortalezca el sistema democrático.
Previamente también se colocó una placa en el Hospital Arturo Oñativia, completando así la señalización en todos los hospitales provinciales que funcionan en Almirante Brown. En los encuentros también estuvieron presentes funcionarios del área de Derechos Humanos, como Regina Stacco, Guillermo Rezk y Martín Castillo, quienes coordinaron la implementación de estas marcas de memoria en todo el territorio browniano.
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