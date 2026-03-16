Javier Milei irá al acto por los 34 años del atentado a la embajada de Israel

El Presidente estará acompañado por su hermana Karina y funcionarios del gobierno. Aquel ataque terrorista dejó 29 muertos y 242 muertos.
El presidente Javier Milei asistirá este martes al acto por los 34 años del atentado ocurrido en la embajada de Israel en una nueva señal de su alineamiento con ese país, en medio del conflicto de Medio Oriente.
La conmemoración empezará a las 14.50 en la plaza ubicada en Arroyo y Suipacha, del barrio porteño de Retiro, donde un coche bomba explotó el 17 de marzo de 1992, y dejí un saldo de 29 muertos y 242 heridos.
El líder de La Libertad Avanza estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el canciller Pablo Quirno; ministros, además de lesgisladores. También dirán presente el actual embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, y los titulares de la DAIA, Mauro Berenstein, y de la AMIA, Osvaldo Armoza, entre otros dirigente de la comunidad judía.
"La primera vez no se olvida", es el lema del acto que se llevará a cabo este año. El objetivo de la campaña es mostrar y recordar el primer ataque terrorista de fuerzas iraníes en Argentina. Dos años después, el 18 de julio de 1994, la sede de la AMIA fue el escenario de otro atentado en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron gravemente heridas.
Durante su último viaje a Nueva York, Milei expuso en una universidad judía y dijo sentirse "el presidente más sionista del mundo". Al referirse a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, no dudó en expresar: "Vamos a ganar".
El mandatario calificó a Irán como "enemigo" y recordó también que. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Y además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", enfatizó.
Para el acto por el 34° aniversario del ataque a la embajada israelí, se extremaron las medidas de seguridad en las inmediaciones de Arroyo y Suipacha, por lo que la policía dispuso un amplio dispositivo en el lugar y en los alrededores.
En abril de 2024, un tribunal federal en Argentina declaró que Irán y Hezbolá estaban detrás del ataque, habiendo “organizado, planeado, financiado y ejecutado” el ataque. Dicho tribunal implicó a una grupo de antiguos y actuales políticos y militares iraníes, varios de los cuales tenían inmunidad diplomática en aquel momento. En la lista también nombraron a varios exfuncionarios argentinos por “manipular evidencia e intentar encubrir el crimen”.
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