Javier Milei irá al acto por los 34 años del atentado a la embajada de Israel

Durante su último viaje a Nueva York, Milei expuso en una universidad judía y dijo sentirse "el presidente más sionista del mundo". Al referirse a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, no dudó en expresar: "Vamos a ganar".

El mandatario calificó a Irán como "enemigo" y recordó también que. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Y además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel", enfatizó.

Milei buscará aprovechar el encuentro para atraer inversiones al país. Milei irá al acto junto con su hermana Karina y funcionarios de su gobierno.

Para el acto por el 34° aniversario del ataque a la embajada israelí, se extremaron las medidas de seguridad en las inmediaciones de Arroyo y Suipacha, por lo que la policía dispuso un amplio dispositivo en el lugar y en los alrededores.

En abril de 2024, un tribunal federal en Argentina declaró que Irán y Hezbolá estaban detrás del ataque, habiendo “organizado, planeado, financiado y ejecutado” el ataque. Dicho tribunal implicó a una grupo de antiguos y actuales políticos y militares iraníes, varios de los cuales tenían inmunidad diplomática en aquel momento. En la lista también nombraron a varios exfuncionarios argentinos por “manipular evidencia e intentar encubrir el crimen”.