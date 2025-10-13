Losada y la satisfacción por el presente del Granate

El portero, que fue elegido como la figura del partido, expresó: "Tratamos de hacer lo nuestro, nos pasaron un poco por arriba en el primer tiempo, nos podíamos conectar entre líneas pero creo que después nos pudimos acomodar. Tuvimos las nuestras y las supimos aprovechar".

En referencia al desarrollo del partido y el juego del equipo, analizó: "Sabíamos que ellos en el segundo tiempo se iban a venir, pero nos pudimos replegar bien, pude actuar cuando me tocó y después creo que el equipo hizo un buen partido".

El exponente con los guantes tuvo varias atajadas decisivas, y al ser consultado por la más difícil, expresó: "Creo que el tiro libre de Montiel me agarra de sorpresa, pongo la barrera para que no pase por ahí y por suerte la pude sacar. Hoy tenemos las buenas, los palos nos ayudaron".

Desde su llegada a Lanús, Losada jugó 64 partidos, con un saldo superlativo, porque evidencia 30 vallas invictas, con 25 victorias y 25 empates, a lo que se agregan 14 derrotas.

En cuanto al momento que está atravesando Lanús y esta seguidilla de buenos resultados, afirmó: "Es esfuerzo y el trabajo paga y está dando sus frutos, falta un montón y no hemos ganado nada. Tenemos que seguir por este camino y coronar a fin de año".