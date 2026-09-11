Magdalena Sierra: "La educación para nosotros es una política de Estado esencial"

La intendenta de Avellaneda realizó tres anuncios sobre los jardines municipales: una bonificación de 100.000 pesos para maestras, directoras y auxiliares; la transferencia de los mismos a la provincia; y la implementación de la jornada completa en todos los establecimientos a partir del año próximo.
La intendenta Magdalena Sierra aseguró que "en Avellaneda siempre peleamos para poner la educación en un lugar preponderante, para nosotros es una política de Estado esencial y sin ustedes no podríamos llevarla a cabo”, al encabezar un acto por el Día del Maestro en el Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el que anunció una bonificación para los docentes, la transferencia de los jardines comunales a la provincia y la implementación de la jornada completa en todos.
La jefa comunal precisó que la bonificación, por por única vez, es de 100.000 pesos y alcanza a maestras, directoras y auxiliares. “Es gratificante poder llevar a cabo la enorme tarea de dignificar a las personas y a la educación”, sostuvo, y destacó: “Con Jorge Ferraresi (su esposo y ex intendente de Avellaneda) siempre vamos por más derechos, inclusión e igualdad de oportunidades”.
Seguidamente, en presencia de la secretaria de Educación de Avellaneda, Claudia Colaso, Magdalena Sierra subrayó el compromiso de la gestión para que las políticas públicas sean universales y manifestó el respaldo continuo a los jardines maternales municipales. “Hasta 2016, los maternales dependían del Consejo de la Familia y de Desarrollo Social. Cuando creamos el Observatorio Social de Políticas Públicas, definimos pasarlos a Educación”, rememoró y reveló: “Hoy nuestros jardines maternales han pasado a la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE), lo que implica que ustedes, a partir del primero de febrero, van a poder jubilarse con la ley vigente de todos los maestros y maestras”.
Más adelante, la intendenta de Avellaneda adelantó que desde el próximo año, todos los jardines de infantes municipales tendrán jornada completa. Hasta ahora, solo ocho eran de doble escolaridad. Sierra valoró que, en Avellaneda los chicos “desde que nacen tienen una vacante en nuestros maternales y una vacante de jornada completa en un jardín de infantes”. “Esto es trabajar por las mujeres, profundizar las políticas de género”, destacó la jefa comunal y, enfatizó: “Hoy celebramos por ustedes, por los niños y las niñas, celebramos por las políticas de educación municipales, festejemos por Avellaneda”.
El Municipio puntualizó que las acciones se enmarcan en las políticas públicas que viene implementando, invirtiendo en infraestructura escolar y promoviendo el acceso a la educación pública. El distrito cuenta con 35 jardines provinciales, 56 escuelas primarias, 30 escuelas secundarias, 9 técnicas, 8 escuelas de adultos, 8 escuelas especiales, 3 Institutos de Formación Docente y la Escuela de Música Popular de Avellaneda.
De la ceremonia participaron las comunidades educativas de los 30 jardines maternales, 39 jardines de infantes y 5 Centros Educativos Municipales de Avellaneda. Asistieron los representantes sindicales Daniel Aversa del Sindicato Unificado de Municipales de Avellaneda (SUMA), Lilian Martínez de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Hernán Doval del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), y Celeste Britos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma.
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