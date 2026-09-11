Magdalena Sierra: "La educación para nosotros es una política de Estado esencial"

El Municipio puntualizó que las acciones se enmarcan en las políticas públicas que viene implementando, invirtiendo en infraestructura escolar y promoviendo el acceso a la educación pública. El distrito cuenta con 35 jardines provinciales, 56 escuelas primarias, 30 escuelas secundarias, 9 técnicas, 8 escuelas de adultos, 8 escuelas especiales, 3 Institutos de Formación Docente y la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

De la ceremonia participaron las comunidades educativas de los 30 jardines maternales, 39 jardines de infantes y 5 Centros Educativos Municipales de Avellaneda. Asistieron los representantes sindicales Daniel Aversa del Sindicato Unificado de Municipales de Avellaneda (SUMA), Lilian Martínez de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Hernán Doval del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), y Celeste Britos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma.