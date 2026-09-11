Tránsito congestionado en Perdiguero y Nicaragua para acceder al cruce bajo nivel de Lisandro de la Torre.
El punto donde el ferrocarril propuso abrir un paso a nivel provisorio, iniciativa que el Municipio no tuvo en cuenta.
Cruzar las vías de la Línea San Martín se transformó en una odisea. Los vecinos se quejan de la falta de planificación. Una propuesta del ferrocarril de abrir un paso a nivel provisorio no fue tomada en cuenta.
El tránsito en Caseros se volvió caótico desde el lunes, a partir del cierre del único paso a nivel con las vías de la Línea San Martín que había en la ciudad: el ubicado a la altura de General Hornos, a raíz del comienzo de la construcción de un cruce bajo nivel que, de cumplirse el plazo previsto, estará terminado en dos años.
Hornos tenía un tránsito muy intenso, que ahora debe desviarse por los cruces a bajo nivel de la avenida San Martín y el de Lisandro de la Torre. Hay una tercera alternativa, el también paso subterráneo que desemboca en la calle Curapaligüe, pero con sentido único de Sur a Norte, y por el que no pueden circular los vehículos pesados.
Y por la configuración urbana de Caseros, no hay alternativas: en dirección a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay que tomar por la Avenida General Paz, ya que el cruce de la calle Sáenz Peña, junto a la estación homónima, también está cerrado por la construcción de un cruce bajo nivel que estuvo paralizado tres años. Y en sentido contrario, hay que llegar hasta el paso a nivel de Boulevard San Martín, junto a la estación El Palomar.
Las quejas contra Diego Valenzuela, que viene promocionando la obra en redes sociales, aunque llamativamente sin informar que demandará 2 años, se vienen multiplicando.
Valenzuela fue intendente hasta diciembre, cuando asumió como senador provincial por La Libertad Avanza. Pero pidió licencia ante el ofrecimiento de ser el titular de la Agencia Nacional de Migraciones, que se canceló en marzo, volviendo a su banca legislativa.
Un usuario de Instagram, Enrique Infanti, ironizó: "Todos los túneles juntos, y no avisan para que la gente compre helicóptero". Otro, Martín Fallico puntualizó: "Imposible andar por Caseros, habiliten otro paso todo colapsado, planificación cero". Mientras que Santiago Tamay se preguntó: "¿Quién planificó los trabajos? ¿Un nene de 5 años?". Y Marcelo Hugo Del Vecchio apuntó: "Tantos años, y ahora juntos, es un lío no se puede circular. Se traba en todos lados. Una idea, por qué no abrieron un paso provisorio como había hace unos años con barreras para que se descomprima un poco, no es tan difícil, pensar en el que maneja un poquito nomás".
Sobre ese último punto, un directivo ferroviario reveló a este medio que se le propuso a Valenzuela la reapertura de un paso a nivel uniendo la calle Perdiguero -uno de los accesos al bajo nivel de Lisandro de la Torre- con Cavassa, que actualmente es solo peatonal.
"La obra es sencilla, se colocan las losetas para que pase el tránsito de Norte a Sur. Pero las barreras tienen que ser manuales, y ahí la Municipalidad tiene que pagar al personal que las maneje durante la mayor parte del día, algo que no quiere hacer", agregó el ferroviario.
Justamente Valenzuela reconoció que se tramitaba ante Trenes Argentinos la reapertura del cruce. "Pero la obra tendría que haberse realizado antes de este caos", aseveró el directivo.
comentar