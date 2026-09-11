Valenzuela fue intendente hasta diciembre, cuando asumió como senador provincial por La Libertad Avanza. Pero pidió licencia ante el ofrecimiento de ser el titular de la Agencia Nacional de Migraciones, que se canceló en marzo, volviendo a su banca legislativa.

Un usuario de Instagram, Enrique Infanti, ironizó: "Todos los túneles juntos, y no avisan para que la gente compre helicóptero". Otro, Martín Fallico puntualizó: "Imposible andar por Caseros, habiliten otro paso todo colapsado, planificación cero". Mientras que Santiago Tamay se preguntó: "¿Quién planificó los trabajos? ¿Un nene de 5 años?". Y Marcelo Hugo Del Vecchio apuntó: "Tantos años, y ahora juntos, es un lío no se puede circular. Se traba en todos lados. Una idea, por qué no abrieron un paso provisorio como había hace unos años con barreras para que se descomprima un poco, no es tan difícil, pensar en el que maneja un poquito nomás".

Sobre ese último punto, un directivo ferroviario reveló a este medio que se le propuso a Valenzuela la reapertura de un paso a nivel uniendo la calle Perdiguero -uno de los accesos al bajo nivel de Lisandro de la Torre- con Cavassa, que actualmente es solo peatonal.

"La obra es sencilla, se colocan las losetas para que pase el tránsito de Norte a Sur. Pero las barreras tienen que ser manuales, y ahí la Municipalidad tiene que pagar al personal que las maneje durante la mayor parte del día, algo que no quiere hacer", agregó el ferroviario.

Justamente Valenzuela reconoció que se tramitaba ante Trenes Argentinos la reapertura del cruce. "Pero la obra tendría que haberse realizado antes de este caos", aseveró el directivo.