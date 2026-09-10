La hija a la que Sánchez habría intentado matar tiene apenas dos años y no es hija de su actual pareja. La niña fue examinada por médicos forenses, quienes determinaron que había sido privada de alimento y sometida a golpes de manera sistemática.

“Debido al delicado estado de salud en que se encontraba la niña, debió ser trasladada e internada en el Hospital Zonal General de Agudos ‘Mi Pueblo’ de Florencio Varela, con el objeto de tratar el grave cuadro que presentaba”, señala el expediente.

Uno de los investigadores sumó: “Llevaba un pañal hecho jirones con días de heces. Su desnutrición es notable. Si no llegaba la Policía, se moría”.

“Sánchez tuvo a esa nena con otro hombre cuando se separó del detenido. Luego, Benítez volvió y maltrató a la nena como venganza”, agregó.

Sánchez y su pareja “violaron su deber de garante, toda vez que colocaron en situación de desamparo a sus hijos menores de edad, a quienes debían mantener y cuidar según la ley, poniendo de esa forma en peligro su salud”, sostuvo el juez Agüero.