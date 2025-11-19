Malvinas Argentinas: Nardini y Vivona celebraron el Día del Militante con un acto masivo

El Día del Militante es una fecha central del peronismo, ya que conmemora el retorno del General Juan Domingo Perón el 17 de noviembre de 1972, tras 17 años de proscripción y casi 18 de exilio. La jornada recuerda la resistencia de la militancia en los momentos más oscuros y el triunfo de haber logrado que el peronismo volviera a la Argentina, abriendo el camino hacia las elecciones que devolvieron al movimiento justicialista la conducción del país.

Durante el acto, ambos dirigentes resaltaron la importancia de la militancia como motor de transformación social y política para el distrito. Vivona expresó: “Estamos orgullosos de ser militantes peronistas de Malvinas Argentinas y de acompañar esta gestión que piensa en la gente, porque Malvinas Argentinas es de todos y es nuestra responsabilidad llevarla cada día por un camino mejor”.

Nardini, por su parte, señaló: “Hicimos historia en el 2015, volvimos a hacer historia en el 2019 y en septiembre 7 de cada 10 personas nos volvieron a elegir. Sacamos el mayor resultado en el conurbano bonaerense, eso es gracias al esfuerzo colectivo”.

Lealtad, convicciòn y construcción

Ambos coincidieron en destacar la lealtad, la convicción y la construcción que se ha logrado durante estos diez años de gestión y desde los tiempos en que militaban por llegar a gobernar el distrito, con la idea de transformarlo enarbolando la bandera del peronismo.

Vivona subrayó: “Militamos por el lugar en que nacimos, que queremos, que sentimos y con orgullo hacemos lo que nos enseñaron Perón y Evita. Esa es la bandera que levantamos con amor, con sacrificio, con esfuerzo, con las convicciones claras, porque nunca las entregamos”.

En la misma línea, Nardini reafirmó: “Con laburo, rompiéndonos el alma y demostrando que el peronismo es generar la movilidad social ascendente, es lograr trabajo genuino, que los chicos puedan ir a la universidad y estudiar de manera gratuita, que tengan accesibilidad a la salud y la posibilidad de seguir progresando.” Y concluyó: “Hoy, en el Día del Militante, celebramos que tenemos un espacio que no se olvida de sus raíces y que entiende que lo más importante es la felicidad del pueblo y el bienestar de nuestra patria”.

La jornada concluyó con un fuerte llamado a continuar trabajando unidos por un Malvinas mejor, sosteniendo la tarea militante y la justicia social como bandera y como herramienta para seguir transformando la vida de los vecinos.