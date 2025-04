Marcelo Barrera dejó de ser el técnico de Berazategui

El presente del equipo es preocupante: en las primeras cuatro fechas del campeonato, Bera no logró ninguna victoria, acumulando dos empates y dos derrotas, algo impensado en relación a lo que fueron sus últimos arranques. A esto se suma la eliminación en los 32avos. de final de la Copa Argentina a manos de Tigre, que terminó de marcar un inicio de año cuesta arriba para el conjunto del sur.

Barrera había asumido en julio del año pasado y cerró una campaña positiva que le permitió al equipo clasificar a la competencia federal. Sin embargo, el último mercado de pases fue duro: el plantel sufrió varias bajas importantes y no logró reforzarse como el DT pretendía, incluso con muchos nombres que llegaron después de la pretemporada y que todavía no están al 100 por ciento de sus condiciones. De hecho, tras el empate ante Claypole en la primera fecha, el entrenador había advertido públicamente: "Estamos muy justos como plantel, no tengo cambios" en conferencia de prensa.

En consecuencia, la dirigencia del Naranja deberá moverse rápido para encontrar un reemplazante que pueda encaminar al equipo en el campeonato. Mientras tanto, el Naranja ya piensa en su próximo compromiso: será el sábado a las 15.30, en el Norman Lee, frente a Puerto Nuevo por la sexta fecha del torneo.