Marcelo Vega analizó su año en Argentino de Quilmes y se ilusiona con un "plantel competitivo"

Vega manifestó su fuerte vínculo con la institución: "Estoy en un club donde me siento muy parte, por el cariño de la gente, el trato con el cuerpo técnico y dirigentes. Hemos puesto la cara en los peores momentos y lo fundamental es la confianza que tienen los dirigentes conmigo".

Respecto a los trabajos de fin de año, el futbolista señaló la importancia de no perder ritmo físico antes del receso: "La verdad que bien. Nos sirve para no perder en lo físico, ya que eran muchos días si teníamos que volver en enero. Ya tuvimos el último día (el viernes) y hasta enero no volvemos".

Finalmente, en diálogo con Solo Ascenso, el referente del plantel se refirió a las metas para el 2026: "La idea de los dirigentes es armar algo competitivo con jugadores que ya vienen jugando, más algunos refuerzos de jerarquía. El año próximo, el club va tener una base importante de jugadores del club y eso es muy bueno para la institución. Todos tienen varios partidos encima. Dios quiera hacer un gran año y aspirar siempre a más, y volver a estar en los primeros puestos".