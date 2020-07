Mario Baudry: Perfil del recién renunciado asesor del Ministerio de Seguridad bonaerense

Tras su dimisión, se comenzaron a develar aspectos desconocidos de su curriculum. Empresario amigo de la buena vida. Asesor de un obispo cuestionado. Amigo de un ex recaudador de la provincia. Y afectado por una "rubia platinada debilidad"

Hasta que trascendiera su romance con Verónica Ojeda (la mediática la ex mujer de Diego Maradona), poco o nada se sabía de Mauro Baudry, a quien la prensa del corazón identificó como "empresario", pero sin indicar de qué rubro o actividad económica. La Argentina debe ser el país con mayor número de empresarios per cápita (al menos per cápita que aparece en los medios).