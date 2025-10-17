Martina Triñanes celebró el bicampeonato de Lomas Athletic y destacó el "privilegio total" de hacer historia

Las Conejas lograron así un bicampeonato, luego de haber levantado el trofeo en Rosario 2024 ante Italiano. La capitana, la Negra Triñanes, confió su alegría por el logro. "Era una deuda pendiente que teníamos, siempre nos habíamos quedado con la espina y lograrlo de esta manera es increíble. Seguir consiguiendo títulos y escribiendo la historia del club más ganador es realmente un privilegio total que tenemos como equipo, por eso nos entrenamos a la altura de nuestros sueños", afirmó.

A pesar de no haber podido retener el título en la Copa Baires, el equipo de Lucas Vila se llevó el Súper 8 y se mantiene como puntero del Torneo Metropolitano. Tras algunos tropiezos en la temporada, el plantel retomó su línea de conducción y vuelve a sacar chapa para pelear en los primeros planos.

Triñanes explicó cuál es la clave de la permanencia del equipo en la élite. "Nuestro gran diferencial es el grado de responsabilidad y compromiso que hay, el grupo humano que construimos hace tantos años, los valores, el priorizar siempre al equipo por encima de todos e ir con los colores como bandera siempre, de todo eso nos agarramos para salir a batallar todos los partidos como lo hacemos", detalló la volante en su diálogo con el medio deportivo.

Elegida como la Mejor Jugadora de la Final, la capitana puso al equipo por delante de cualquier distinción personal y remarcó el compromiso que siente como una de las más experimentadas. "No hay manera de disfrutar el club que no sea con un equipo de amigas", aseguró. Desde 2019, Lomas Athletic ha mantenido su hegemonía en el hockey femenino, y con Lucas Vila al mando, sigue demostrando que no ha perdido el hambre de gloria. "Todo se construye ladrillo por ladrillo, nada se consigue en un abrir y cerrar de ojos, y ahí creo que está el camino que intentamos marcar siempre con nuestra experiencia", cerró Triñanes.