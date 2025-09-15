Más de 10 mil personas participaron de Lomas Corre en Comunidad

La maratón arrancó en la Plaza Grigera y se desarrolló sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen en dos categorías, una de 10 kilómetros y otra de 3 kilómetros. A través del programa Compartir Lomas, el Municipio llevará las donaciones de ropa deportiva que acercaron los participantes a deportistas de clubes de barrio.

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín participó de la carrera y dijo: "Corrimos con Sol Tischik -jefa de Gabinete y electa concejal por Fuerza Patria-, la Maratón de Lomas, la Maratón de la Comunidad. Hicimos los 10 kilómetros y estamos realmente felices porque con miles de personas y familias compartimos esta maratón, maratón solidaria, donde muchísima gente trajo cosas para donar".

Además, el jefe comunal destacó: "Es muy bueno poder hacer deporte y generar conciencia de lo importante que es el deporte para la salud, lo bien que hace a la vida y lo lindo que es también hacer deporte al aire libre en Comunidad".

Por su parte, Tischik agradeció a todos los que se sumaron y también "a quienes trajeron sus donaciones que van a llegar a clubes de barrio para que más pibes puedan entrenar y crecer en comunidad".

Desde que arrancó la inscripción, en marzo, el Municipio implementó un grupo de entrenamiento todos los domingos para aquellos vecinos que querían prepararse para la carrera.

Finalmente, la funcionarios adelantó que "el grupo va a seguir porque es mucha la gente que se copó con el entrenamiento y queremos que todos puedan seguir participando".