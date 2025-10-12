Más de 15.000 vecinos participaron de la 6ta edición del Circuito Malvinas

El intendente Leo Nardini acompañó el evento desde temprano, recorriendo el predio, saludando a las familias y compartiendo la largada general. “Estamos muy contentos de ver a las familias participando. Desde los más chiquitos hasta los adultos mayores, los abuelos que hacen vida al aire libre y saludable a través del deporte”, expresó. Y agregó: “Fortalecer esta política de inclusión deportiva es parte de los valores que queremos sembrar para construir el lugar que soñamos”.

17395 - Circuito Malvinas - MEDIOS - en ALTA

La jornada comenzó con la entrega de remeras, seguido por la entrada en calor y la largada general de las carreras de 10K y 3K, con categorías competitivas para todas las edades y participativa para personas con discapacidad visual, motriz y usuarios de sillas de ruedas. Más tarde fue el turno del Circuito Kids, con dos circuitos de 400 y 850 metros adaptados para niños y niñas de 3 a 12 años, incluyendo una largada especial para infancias con movilidad reducida.

Inversión en deporte inclusivo y participativo

El intendente destacó el carácter gratuito del evento: “Es una inversión del Estado municipal en deporte inclusivo y participativo. No todos tienen la oportunidad de pagar para participar en una carrera, y acá todos son bienvenidos. Queremos que la gente tenga la oportunidad de participar”.

La jornada cerró con la entrega de medallas, trofeos y el reconocimiento a todos los participantes. Con esta sexta edición, el Circuito Malvinas se consolida como una política pública que crece año a año, con el deporte como estandarte fundamental para el desarrollo de una comunidad inclusiva, accesible y saludable.