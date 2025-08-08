Más de 22 mil vecinos ya utilizan la Aplicación Seguridad Lomas

Esta aplicación permite activar botones antipánico para Policía, Bomberos y Ambulancia ante situaciones de urgencia o hechos sospechosos. Cada alerta es monitoreada en tiempo real desde el Centro de Operaciones, que coordina el envío inmediato de los equipos de seguridad o salud según corresponda.

Además de las alertas, la aplicación permite incorporar fotos, audios y cuenta con funciones clave como la activación de la sirena de la alarma más cercana, el acceso a un mapa con su ubicación y radio de cobertura, y la posibilidad de emitir alertas por situaciones de violencia de género.

Para descargar la aplicación, se debe ingresar a Google Play o App Store, registrarse con los datos personales y escanear el código de barras del DNI. Luego se recibirá un código de verificación por WhatsApp, necesario para completar el proceso.

Las personas que necesiten asistencia para la instalación pueden comunicarse por WhatsApp al 11-2193-7726 del Centro de Atención Vecinal. También, equipos de Seguridad Lomas están recorriendo los barrios para informar y capacitar a los vecinos en el uso de esta herramienta.