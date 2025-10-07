Más de 350 emprendedoras recibieron capacitaciones para fortalecer sus proyectos

En el Hogar Fátima Catán, más de 150 mujeres participaron de una jornada del Programa Incluir ProductiBA, donde se ofrecieron conocimientos sobre educación financiera y se presentó la línea de Microcréditos del Banco Provincia, diseñada para acompañar a quienes buscan dar un nuevo paso en el camino de la producción y la independencia económica. Durante el encuentro, se generarán espacios de aprendizaje, intercambio de experiencias y fortalecimiento de vínculos.

Por otro lado, en el Salón Eva Perón del Palacio Municipal se realizó un encuentro en el que 200 emprendedoras recibieron capacitación en marketing digital y educación financiera, además de tabletas que les permitirán implementar lo aprendido. La jornada, organizada en articulación con el Banco Provincia, brindó las claves para diseñar estrategias de comunicación en redes sociales, atraer nuevos clientes y acceder a herramientas financieras, productos y servicios de la entidad, entre ellos asesoría comercial, Cuenta DNI y microcréditos.

Entre las propuestas se encuentran marroquinería, conservas, costura y tejido, además de las ferias en el Parque Finky, donde las emprendedoras pueden comercializar sus productos. Asimismo, se dictan talleres con perspectiva de género en oficios como electricidad domiciliaria, cosmetología y maquillaje.

"Estamos muy orgullosos de las mujeres de Lomas y es muy importante que el Estado genere herramientas concretas que permitan darle un cauce positivo al esfuerzo de cada una para que puedan desarrollarse en comunidad y sin violencia. Y para eso, es fundamental que haya un proyecto de país que trabaje para que las familias vivan mejor", destacó el intendente Federico Otermín.

El encuentro contó con la presencia de la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik; y la secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, Luciana Angueira, quien estuvo a cargo de la coordinación de toda la actividad. Angueira, por su parte, señaló que "el Municipio se destaca como pionero en la implementación de políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar la violencia de género, al tiempo que impulsa la creación de redes de contención para mujeres que atraviesan situaciones de violencia", y que, en este marco, se desarrollan estos cursos para ofrecer una salida económica y nuevas oportunidades.