Más de cien mil personas celebraron la Navidad en Malvinas Argentinas

En su mensaje, el intendente destacó: “Hemos construido un espectáculo que tiene que ver con acercarnos, llevar adelante ese valor que tiene nuestra gestión. Invertir desde el Estado para que todos puedan disfrutar de la misma manera, es el espíritu de construir igualdad, de ser solidarios, es lo que tenemos que sembrar para buscar ese país que todos soñamos”, subrayando el valor de compartir los valores de la Navidad en comunidad.

La celebración contó con la presencia del diputado provincial Luis Vivona; la secretaria general Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional Lic. María Luján Salgado, quienes acompañaron la ya clásica fiesta navideña en el Predio Municipal.

El espectáculo de primera calidad reunió música, danza y un despliegue de color con más de cien artistas en escena. La magia se hizo presente con Papá Noel volando entre la multitud y un cierre musical de gran nivel a cargo de la joven artista Ángela Torres, que conmovió a todos con su voz. La gran sorpresa de la noche fue el show de drones que iluminó el cielo con figuras icónicas de la Navidad y de la identidad e historia malvinense, sorprendiendo y emocionando a grandes y chicos. La Sagrada Familia, el tren Belgrano Norte, Papá Noél, un enorme “Malvinas 30 Años”, son algunas de las figuras que se pudieron ver desde cada rincón del distrito.

Desde el 8 de diciembre, Malvinas se vistió de espíritu navideño con propuestas en 35 espacios públicos de cada ciudad del distrito, la Casa de Papá Noel y su taller de juguetes, y la obra teatral “El misterio de las galletas de jengibre” que se realizó en el Auditorio Municipal a sala llena en cada función.

Nardini destacó el valor de la propuesta para construir una sociedad más equitativa: “Venimos desarrollando este show hace 10 años, la gente de Malvinas y de toda la región lo espera, porque saben que es un espectáculo gratuito, seguro, con feria de emprendedores y actividades complementarias”, y agregó: “Buscamos seguir sumando cada vez más para la gente, este año con el show de drones, con la campaña para evitar la pirotecnia sonora pensando en los niños con discapacidad, en los animalitos y en todos los que sufren con los estruendos”.

Al finalizar el encuentro, Nardini destacó: “Celebramos estos 30 años y la navidad con la premisa de volver a creer: en la Navidad, en los valores que nos unen como malvinenses y como argentinos ”.

El Gran Show de Navidad, broche de oro de un mes de celebraciones, podrá revivirse en Disney Channel desde el lunes 22 hasta el 31 de diciembre, para que todos puedan disfrutar de la magia malvinense.