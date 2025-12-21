El Quini 6 reparte 12.000 millones de pesos y garantiza un nuevo millonario

El dato que potencia aún más la expectativa es que la modalidad Sale o Sale tiene asegurados 6.000 millones de pesos. Este domingo, sin excepciones, habrá un nuevo millonario en el país. Si no se registran ganadores con seis aciertos, el pozo se repartirá entre quienes logren cinco, garantizando que alguien se lleve una suma millonaria para celebrar la Navidad.

Cuándo es el sorteo

El sorteo extraordinario está previsto para este domingo 21 a las 21.15 horas y se perfila como un evento especial, capaz de convocar a millones de apostadores que ven en esta edición una oportunidad concreta y real de transformar su vida.

Las cifras récord que alcanza el Quini 6 no son producto del azar. En las últimas semanas, el juego viene registrando volúmenes históricos de apuestas, impulsados por la magnitud de los pozos, la aparición sostenida de ganadores y su carácter genuinamente federal, con premios distribuidos a lo largo y ancho del país.

A diferencia de otros juegos, el Quini 6 se distingue por algo esencial: los ganadores aparecen en grandes ciudades, pueblos pequeños y localidades del interior profundo. Esa diversidad de historias reales es parte central del fenómeno que rodea al sorteo navideño.

“La idea de que cualquiera puede ser el próximo ganador es lo que refuerza el vínculo del producto con la gente”, explicó Daniel Di Lena, vicepresidente Ejecutivo de Lotería de Santa Fe, organismo administrador del juego. “Haciendo un balance, creo que el cierre del año nos encuentra en un momento muy positivo. Venimos de recuperar y superar nuestras proyecciones de ventas, impulsadas sin dudas por los pozos que estuvieron en juego y que se entregaron en las últimas semanas”, agregó.

Los premios repartidos

En lo que va del año, el Quini 6 repartió premios equivalentes a unos 9 millones de dólares. Entre los casos más resonantes se destacan los 8.800 millones de pesos que salieron en Reconquista, Santa Fe, y los 4.150 millones que ganó un apostador de Curuzú Cuatiá, en Corrientes.

“Esas cifras y esas personas, que son las que le ponen cara a la suerte, también contribuyen al fortalecimiento del Quini 6, junto con nuestra red comercial, que sostiene la actividad en contextos muy desafiantes”, señaló Di Lena.

En este escenario, la figura de Soledad Pastorutti ocupa un rol clave. Con una trayectoria que atraviesa generaciones y geografías, “La Sole” se consolidó como una de las artistas de mayor alcance federal y una referente natural para la marca. Su imagen, asociada a valores de cercanía, autenticidad y arraigo cultural, acompaña al Quini 6 en este segundo sorteo extraordinario del año.

“Además de su calidez humana, el impulso que la figura de La Sole le da al producto es enorme. No se trata de un año más: ella nos acompaña en el marco de sus 30 años con la música y eso nos llena de alegría”, expresó Di Lena, quien cerró con un guiño especial: “Podemos ir pensando en un Siempre Sale de 6.000 millones, pero también, por qué no, en un Siempre Sole por sus 30 años”.