Megaoperativo de salud integral en Villa Fiorito

Allí, profesionales de la Salud norteamericanos y lomenses ofrecieron atención en especialidades como Pediatría, Odontología, Oftalmología, Enfermería y Masajes, además de vacunación pediátrica y para adultos, con la presentación de la libreta sanitaria. También se entregó medicación recetada sin costo, facilitando el acceso a tratamientos esenciales.

El intendente Federico Otermín supervisó el desarrollo de la jornada, y junto al senador nacional Eduardo de Pedro recorrió los distintos puestos de atención. "Vinimos al Polideportivo La Noria de la ciudad de Fiorito, Comunidad de D10S, por tercer año consecutivo con el senador nacional por la provincia de Buenos Aires y amigo de Lomas, Wado de Pedro, a participar de un súper operativo de salud integral que organizamos uniendo fuerzas desde el Municipio, la iglesia Catedral de la Fe junto al pastor Osvaldo Carnival y la Fundación Hand of Hope, con médicos y médicas de Estados Unidos que vinieron especialmente a atender a nuestros vecinos y vecinas", expresó Otermín luego de la recorrida.

Además, el jefe comunal destacó la importancia de estos espacios en el contexto actual: "Muchísimas personas, especialmente chicos, tuvieron la oportunidad de realizarse controles médicos de diferentes especialidades y completar sus calendarios de vacunación". "Mientras hay un Gobierno nacional que ha desertado de sus funciones y abandonado a las familias, es fundamental que haya un Estado local presente coordinando con las instituciones para cuidar la vida de nuestra gente", concluyó.

En la misma sintonía, De Pedro sostuvo: "En un contexto donde el gobierno de Javier Milei se desentiende de la salud de las y los argentinos, en Lomas hay un Estado local que se organiza, gestiona y cuida a su comunidad", y aprovechó la oportunidad para felicitar al jefe comunal.

Asimismo, la comuna instaló su oficina en "la Comunidad de D10S", en la esquina de Baradero y Miró, Fiorito, donde Otermín, junto a la jefa Gabinete, Sol Tischik, dialogaron con los vecinos, recibieron solicitudes y escucharon ideas y sugerencias para mejorar sus barrios.

"Registramos todo en el Sistema de Gestión de la Comunidad y volvemos a trabajar para traducir esas propuestas en acciones concretas sobre el alumbrado, la limpieza y el arreglo de las calles", aseguró el jefe comunal, recordando que los vecinos pueden comunicarse a diario a través del WhatsApp del CGM: 11-6052-2149.