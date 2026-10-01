Todos los ramales de la Línea Sarmiento estarán interrumpidos, al igual que el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 feriado, por distintas obras.
El próximo martes 13 de este mes será un día de mala suerte para viajar en el Oeste del Gran Buenos Aires. Pero no por un cuestión de superstición, sino porque todos los ramales de la Línea Sarmiento estarán interrumpidos, y lo mismo ocurrirá los tres días previos: sábado 10, domingo 11 y lunes 12.
De acuerdo a un comunicado interno con fecha de este jueves, la paralización de los servicios entre Once y Moreno, Merlo y Las Heras y Moreno y Mercedes se deberá a distintas obras: renovación de la vía sexta de la playa de Once; trabajos de cruce de calzada y obra de señalamiento con clausura del paso a nivel Rojas en Caballito; renovación de vía cuarta y cruces de servicios en estación Caballito; trabajos de mejoramiento por personal de vía y obra en el paso a nivel Goya, entre Floresta y Villa Luro.
También, trabajos en el módulo SUBE de la estación Ciudadela y en el andén central de la estación Ramos Mejía (obra que ya lleva 10 años); renovación de mesa de mando de señales en la cabina Haedo (donde desde hace meses se están ejecutando tareas); trabajos en el andén 2 de Morón (iniciados a fines de enero); renovación de la cabina Castelar; trabajos en la subestación Castelar; renovación de vía general 2 (descendente) a la altura del kilómetro 26,500 en San Antonio de Padua; corte de pasto, desmalezado y limpieza de vías en todos los ramales (que se ejecutan periódicamente); y lavado de plataformas de estaciones del ramal eléctrico, que se desarrolla también habitualmente.
Que el Oeste del conurbano, que literalmente es "Sarmiento-dependiente" carezca del servicio de trenes será problemático especialmente el sábado 10, y no tanto el domingo 11 y el lunes 12, feriado por el Día de la Raza. Pero el martes 13 provocará un caos, ya que el transporte automotor no dará abasto, y muchos que puedan postergar su viaje optarán por hacerlo el miércoles 14.
La interrupción de la Línea Sarmiento -y específicamente la renovación de mesa de mando de señales en la cabina Haedo- determinará que durante esos cuatro días el servicio de trenes de pasajeros entre Temperley y Haedo llegue solamente hasta San Justo. Tampoco circularán formaciones de carga.
La crisis del transporte, como informó este medio, acaba de tener un nuevo capítulo en el Oeste: el grupo Metropol, a través de su empresa controlada Sargento Cabral, solicitó levantar las líneas 136 (Primera Junta-Marcos Paz-Navarro) y 163 (Primera Junta-San Miguel), después de meses de achicamiento: la 136 está uniendo en la actualidad solamente Liniers con Padua y algunos pocos servicios entre Merlo y Navarro, y la 163, Liniers con Morón y San Miguel.
La línea 136 ha sido reemplazada por Metropol por la línea 322, que unía Marcos Paz con Merlo y ha extendido hasta Ramos Mejía, sumándole un ramal desde Barrio Parque San Martín, que antes estaba a cargo de la línea 136. La 163, en tanto, la reemplazó en la práctica por la 303. El motivo parece puramente económico: el boleto mínimo de las líneas 136 y 163 (nacionales) cuesta desde este jueves (con SUBE registrada), 742,81 pesos, mientras que el de las líneas 322 y 303 es de 1.164,47 pesos: 56,94 por ciento más.
Por su parte la línea 88, a cargo de Línea Expreso Liniers, controlada por Transporte Ideal San Justo Sociedad Anónima (TIJSA), una alternativa para viajar entre Once y Ramos Mejía, tuvo una fuerte reducción de frecuencia en su histórico ramal a Cañuelas por avenida Rivadavia.
Lo concreto es que este martes 13 en el Oeste del Gran Buenos Aires provocará que al tradicional refrán "no te cases ni te embarques" se le agregará "y no trates de viajar", ya que será muy difícil. La paralización de la Línea Sarmiento colapsará las líneas de colectivos, e incluso quienes cuentan con movilidad propia, recurrirán a utilizar las autopistas del Oeste, Perito Moreno y 25 de Mayo, que tendrá un mayor caudal de tránsito, en una jornada a priori con más circulación, tras un fin de semana largo.