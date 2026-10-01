La interrupción de la Línea Sarmiento -y específicamente la renovación de mesa de mando de señales en la cabina Haedo- determinará que durante esos cuatro días el servicio de trenes de pasajeros entre Temperley y Haedo llegue solamente hasta San Justo. Tampoco circularán formaciones de carga.

La crisis del transporte, como informó este medio, acaba de tener un nuevo capítulo en el Oeste: el grupo Metropol, a través de su empresa controlada Sargento Cabral, solicitó levantar las líneas 136 (Primera Junta-Marcos Paz-Navarro) y 163 (Primera Junta-San Miguel), después de meses de achicamiento: la 136 está uniendo en la actualidad solamente Liniers con Padua y algunos pocos servicios entre Merlo y Navarro, y la 163, Liniers con Morón y San Miguel.

La línea 136 ha sido reemplazada por Metropol por la línea 322, que unía Marcos Paz con Merlo y ha extendido hasta Ramos Mejía, sumándole un ramal desde Barrio Parque San Martín, que antes estaba a cargo de la línea 136. La 163, en tanto, la reemplazó en la práctica por la 303. El motivo parece puramente económico: el boleto mínimo de las líneas 136 y 163 (nacionales) cuesta desde este jueves (con SUBE registrada), 742,81 pesos, mientras que el de las líneas 322 y 303 es de 1.164,47 pesos: 56,94 por ciento más.

Por su parte la línea 88, a cargo de Línea Expreso Liniers, controlada por Transporte Ideal San Justo Sociedad Anónima (TIJSA), una alternativa para viajar entre Once y Ramos Mejía, tuvo una fuerte reducción de frecuencia en su histórico ramal a Cañuelas por avenida Rivadavia.

Lo concreto es que este martes 13 en el Oeste del Gran Buenos Aires provocará que al tradicional refrán "no te cases ni te embarques" se le agregará "y no trates de viajar", ya que será muy difícil. La paralización de la Línea Sarmiento colapsará las líneas de colectivos, e incluso quienes cuentan con movilidad propia, recurrirán a utilizar las autopistas del Oeste, Perito Moreno y 25 de Mayo, que tendrá un mayor caudal de tránsito, en una jornada a priori con más circulación, tras un fin de semana largo.