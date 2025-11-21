Advierten sobre la grave crisis que enfrentan las PyMEs bonaerenses

Durante una entrevista en el programa Feedback, el dirigente empresario señaló que muchas industrias trabajan al 40% de su capacidad y que sectores como el calzado y la indumentaria están especialmente afectados. Kahale criticó la ausencia de un plan económico que fomente la producción y reclamó la participación de las pymes en los debates sobre reformas laboral y tributaria, tradicionalmente dominados por grandes empresas y gremios.

En ese sentido, el lomense expresó: "Estamos esperando conocer el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno, que nosotros también lo venimos pidiendo. Desde hace años que planteo la necesidad no de una reforma pero si de una modernización laboral, para que no se pierdan los beneficios de los obreros, los empleados, que son los que nos ayudan a generar riqueza". Asimismo, subrayó la importancia de generar estos cambios para que reducir la informalidad sin quitar derechos a los trabajadores, recordando que cerca del 50% de la economía funciona en negro.

También expresó preocupación por la "industria del juicio" y destacó el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires ante intentos de cambios legales que podrían haber perjudicado a los empleadores. Finalmente, llamó al consenso político para impulsar leyes que promuevan el desarrollo, insistiendo en que las pymes son las principales generadoras de empleo y las que menos despiden.