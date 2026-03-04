Un extraño incidente le permitió a la policía descubrir una colección de camisetas de fútbol

Los integrantes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la seccional intervinieron en el caso tras recibir una denuncia al 911, el cual alertaba la presencia sospechosa de dos individuos en Fornabaio y 383.

En ese marco, uno de ellos presentaba una herida de bala en una de sus piernas, precisamente, debajo de una de las rodillas con orificio de entrada y salida. La herida fue causada por un lugareño que decidió evitar que otro fuera asaltado por ambos desconocidos.

Debido a que su cuadro no revestía gravedad, según los médicos del SAME, decidieron no llevarlo a algún centro asistencial. Al rato, el sujeto lesionado, cuando era trasladado por la Policía, agredió a uno de los agentes y escapó a la carrera. Luego, ingresó a una vivienda, dónde estaba el otro implicado.

No obstante, lo que sorprendió de esa casa a los agentes fue la colección de camisetas autografiadas de clubes de fútbol, las cuales fueron, en teoría, robadas en otro domicilio cercano en los últimos días.

A partir de averiguaciones posteriores y en comunicación con la Fiscalía interviniente, se estableció que en la casa podían hallarse elementos vinculados a otra causa por robo. Con autorización judicial, se realizó un allanamiento de urgencia en el lugar, donde se secuestraron las casacas y una motocicleta sin patente.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Quilmes avaló lo actuado, disponiendo la formación de una causa por tentativa de robo para ambos detenidos, quienes fueron trasladados a sede judicial junto con los elementos incautados.