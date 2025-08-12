Nahuel Losada y la expectativa de un Lanús que está en alza

Sobre la victoria ante el elenco de la provincia mediterránea, el portero aclaró: "Teníamos una deuda con la gente en nuestra cancha y pudimos regalarles una alegría. En el fútbol argentino es muy difícil ganar y ya vamos tres partidos al hilo".

Y añadió, con la ilusión intacta de recalar en la siguiente instancia: "Estamos muy contentos, pero que el árbol no tape el bosque. Hay que seguir. El jueves tenemos una final".

Sobre las claves del triunfo 1-0, el guardavallas sentenció: "Fuimos ordenados y tuvimos paciencia. Sabíamos que ellos son un equipo dinámico, con jugadores desequilibrantes de mitad de cancha hacia adelante. Los controlamos bien y tratamos de jugar siempre con un pase simple. Aprovechamos la chance en la última del primer tiempo y después manejamos los hilos, sin pasar sobresaltos". Y siguió: "Es muy importante ganar. Queremos salir campeones y para eso hay que ganarle a todos".

Por último, Losada destacó la labor colectiva y de los jugadores que ingresaron al once inicial, ante la gran cantidad de lesionados, con varias ausencias vitales. "El equipo se siente muy bien. Se generaron un mundo de dudas al principio del torneo, en dos fechas que no pudimos sumar. Nos replanteamos un montón de cosas y, más allá que sufrimos bajas importantes, el equipo está. Todos quieren jugar", completó.