La Sub-19 de Banfield se consagró campeona del Torneo de Reserva femenino

Empató con Racing 1 a 1 con tanto de Antonella Estigarribia, tras haber vencido en la ida 1 a 0. La arquera Manuela Morris atajó un penal a Katalina Chaparro.
El fútbol femenino de Banfield sigue en pleno crecimiento y la Sub 19 fue fiel reflejo de ello al consagrarse campeona del Torneo de Reserva, en un marco histórico para las formativas del Taladro, al empatar 1 a 1 ante Racing en el estadio Florencio Sola, con tanto de Antonella Estigarribia, tras haber vencido en la ida 1 a 0 en el Predio Tita Mattiussi.
Las dirigidas por Romina Chaile se lucieron en el choque decisivo contra la Academia, más allá que las de Avellaneda hicieron un digno papel.
Estigarribia abrió el marcador para Banfield y aprovechó para cerrar su año personal de la mejor manera, ya que también tuvo citaciones a la Selección Argentina Sub 17. Y por si fuera poco, la arquera del Taladro, Manuela Morris, le atajó un penal a Katalina Chaparro.
Con este resultado y título, Banfield femenino logró el bicampeonato, y tras una Fase Regular brillante en primer puesto, despachó en semis a Belgrano de Córdoba por 2 a 0.
Ante Racing, las Taladritas alistaron a Morris; Selena Ayala, Wanda Ochoa, Valentina Pérez y Brisa Ubal; Eliana Rosa, Selene Marzetti, Nazira González y Valentina Cardinaux; Estigarribia y Candela Lucero.
Asimismo, las más chicas disputaron las finales ante River en la Sub 14 perdieron ambos partidos, mientras que la Sub 16 igualó en el primer juego frente a las Millo y perdió en el desquite en Luis Guillón.
