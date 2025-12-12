La Sub-19 de Banfield se consagró campeona del Torneo de Reserva femenino

Las dirigidas por Romina Chaile se lucieron en el choque decisivo contra la Academia, más allá que las de Avellaneda hicieron un digno papel.

Estigarribia abrió el marcador para Banfield y aprovechó para cerrar su año personal de la mejor manera, ya que también tuvo citaciones a la Selección Argentina Sub 17. Y por si fuera poco, la arquera del Taladro, Manuela Morris, le atajó un penal a Katalina Chaparro.

Con este resultado y título, Banfield femenino logró el bicampeonato, y tras una Fase Regular brillante en primer puesto, despachó en semis a Belgrano de Córdoba por 2 a 0.

Ante Racing, las Taladritas alistaron a Morris; Selena Ayala, Wanda Ochoa, Valentina Pérez y Brisa Ubal; Eliana Rosa, Selene Marzetti, Nazira González y Valentina Cardinaux; Estigarribia y Candela Lucero.

Asimismo, las más chicas disputaron las finales ante River en la Sub 14 perdieron ambos partidos, mientras que la Sub 16 igualó en el primer juego frente a las Millo y perdió en el desquite en Luis Guillón.