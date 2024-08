Nelle y la irregularidad de Talleres en el torneo

El volante sabe que la competencia en la segunda división es dura y que no permite tiempo para relajarse, y sobre los costos de las pequeñas distracciones expresó: "En Tucumán hicimos un gran partido, no creo que fue meritorio de derrota pero los partidos se ganan con goles y nos está costando convertir. Nos pasa que nosotros cometemos errores y nos lo hacen pagar con un gol y cuando nos toca a nosotros no los hacemos".

Además, en diálogo con Política del Sur, analizó lo que dejó el partido ante los del Viaducto y detalló: "Creo que nosotros terminamos perdiendo dos puntos pensando en cómo se dio el partido y por ser locales. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando y por como lo jugamos merecimos quedarnos con algo más pero por desgracia esto es fútbol y nos faltó definición. Lo más importante es que dependemos de nosotros mismos para lo que queda".

Finalmente, hizo un balance de los movimientos que tiene la Primera Nacional, en donde fecha a fecha cambian tanto los puestos de arriba como los de abajo. En este mismo sentido, remarcó: "Cuando le ganamos a Chacarita quedamos a 6 del Reducido, perdimos en Tucumán y seguíamos a 6, ahora empatamos y ya tenemos a 5 equipos debajo nuestro, está todo muy parejo. Por eso tenemos que estar mentalizados en trabajar en nosotros para seguir sumando".