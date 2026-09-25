Vicente López fue en 2025 el distrito del Gran Buenos Aires con menos delitos

Durante el último año, además, levantó el Muro Digital, un sistema que videovigila todos los accesos de Vicente López en los límites con la Ciudad de Buenos Aires, San Martín y San Isidro mediante cámaras y lectoras de patentes. Esta tecnología permite detectar vehículos sospechosos o con pedidos de captura, seguir sus movimientos en tiempo real y coordinar operativos con mayor rapidez.

Según datos de la Superintendencia de Análisis Criminal de la Provincia de Buenos Aires, Vicente López logró la mayor caída porcentual de casos de motochorros entre los 24 municipios del Conurbano bonaerense, con una reducción del 32,8% respecto del mismo período de 2025. Detrás se ubicaron Hurlingham (-26,5%), Tres de Febrero (-24,1%), Malvinas Argentinas (-21,7%) y San Miguel (-19,7%).

La baja de los robos bajo esta modalidad en Vicente López contrasta con la tendencia registrada en el conjunto de la Provincia de Buenos Aires. En el mismo período, los casos de motochorros a nivel provincial aumentaron un 23,5%, al pasar de 15.322 a 18.929. Así, mientras en la Provincia los hechos crecieron, en Vicente López se redujeron casi un tercio.

Al mismo tiempo, el municipio registró un aumento interanual del 133,3% en las detenciones vinculadas a estos hechos, mientras que a nivel provincial el incremento fue del 17,9%.