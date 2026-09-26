En el otro extremo aparece Ezeiza, que registró la tasa más alta entre los 24 partidos analizados, con 3.233 delitos cada 100.000 habitantes. Luego se ubicaron Lanús con 3.043, General San Martín con 2.886 y Morón con 2.841.

El promedio para todo el Conurbano fue de 2.378 delitos cada 100.000 habitantes. En total, 12 municipios quedaron por debajo de ese nivel y otros 12 lo superaron.

El relevamiento no se limita a robos. Incluye delitos contra las personas, como homicidios y lesiones dolosas; contra la integridad sexual; contra la libertad, entre ellos las amenazas; y contra la propiedad, como robos, hurtos, estafas y daños. También contempla hechos relacionados con estupefacientes.

En el caso de Merlo puntualmente y según datos de la justicia, también se observa una tasa muy alta en la resolución de los delitos comparándolos con el resto de la región. Eso tiene una explicación: las más de 9.000 cámaras de vigilancia que están estratégicamente ubicadas a lo largo de los 174 kilómetros cuadrados donde habitan cerca de 700.000 habitantes.

Merlo quedó segundo en la tasa general, con 1.946 delitos cada 100.000 habitantes. El municipio de Gustavo Menéndez apuesta a su Centro de Monitoreo, que visualizan esas 9.000 cámaras, a una flota de 150 móviles del Programa de Protección Ciudadana y a la articulación con la Policía.