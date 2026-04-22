No hay fecha para el regreso de los trenes al cierre del día en la Línea San Martín

Por otra parte, este medio consultó a Trenes Argentinos sobre un extraño servicio informado por usuarios que une el tramo de 17 kilómetros entre Pilar y Cabred, con una locomotora y apenas un coche de pasajeros, con dos frecuencias diarias: una a primera hora y otra a última hora del día, que no están incluidas en el itinerario que comenzó a regir el 15 de diciembre, y que significó un recorte en el servicio entre ambas estaciones: de lunes a viernes hábiles, apenas 5 trenes por día.

Según informó la operadora estatal, "existen trenes especiales entre las estaciones Pilar y Cabred que tienen la finalidad de mejorar la oferta. No figuran en el cronograma porque no son trenes de itinerario regular. La circulación de los mismos, depende de la cantidad de material rodante disponible, por ello, se consideran especiales y no forman parte del cronograma habitual".