No hay fecha para el regreso de los trenes al cierre del día en la Línea San Martín

La velocidad en la vía general descendente entre El Palomar y Caseros, limitada a 12 kilómetros por hora.
En la vía local descendente, la velocidad limitada a 40 kilómetros por hora en la curva existente entre El Palomar y Caseros.
Desde el 15 de diciembre, el último de Retiro sale a las 22.30, y el primero a las 3.20, cuando hasta esa fecha había salidas hasta la medianoche. Según la empresa estatal operadora, es para realizar trabajos de mantenimiento.
Los usuarios de la Línea San Martín, que se sorprendieron cuando a mediados de diciembre se estableció un nuevo horario de servicios que eliminó los trenes que partían de Retiro después de las 22.30 y antes de la 3.20, y que esperaban que se reestablecieran esos servicios tras la finalización del verano deberán seguir utilizando otro medio de transporte.
Según informó la operadora, la estatal Trenes Argentinos, ante un requerimiento de este medio, "generalmente se estipulan dos diagramas por año. Los itinerarios contemplan las obras y el estado de la infraestructura para garantizar una mejor regularidad. En el caso del diagrama del 15 de diciembre de 2025 el objetivo fue brindar una ventana de trabajo que permita realizar tareas de mantenimiento de vías con maquinaria pesada sobre el tendido, que no podrían ejecutarse con el servicio funcionando. El último servicio actual llega a destino a las 0.03 (Pilar) y el primero arranca a las 3:30 (desde José C. Paz) por lo que la prestación no circula entre las 0.03 y las 3.30 (ventana de obras).
Lo llamativo es que los usuarios advierten que pese a esa "ventana", que en la práctica es de 5 horas -el último servicio sale de Retiro a las 22.30 y el primero a las 3.20- son numerosos los tramos de vía en los que la velocidad se encuentra limitada: la más llamativa es la existente en el viaducto entre Palermo y el puente de la avenida San Martín, inaugurado el 10 de julio de 2019, con la promesa de que iba a permitir que los trenes circularan más rápido: es de 60 kilómetros por hora, mientras que en el resto del trazado es de 80 kilómetros por hora.
Las denominadas precauciones se encuentran en diferentes puntos, marcadas por tableros, y el usuario lo percibe por las constantes frenadas de los trenes y la circulación a menor velocidad. Por ejemplo, 30 kilómetros por hora en la vía descendente entre José C. Paz y Muñiz, 40 kilómetros en la vía local descendente en la curva existente entre Caseros y El Palomar (desde hace más de un año), e incluso de 12 kilómetros para la vía general descendente entre ambas estaciones establecida recientemente: durante más de un año estuvo limitada a 30 kilómetros, luego de una limitación a 60.
Por otra parte, este medio consultó a Trenes Argentinos sobre un extraño servicio informado por usuarios que une el tramo de 17 kilómetros entre Pilar y Cabred, con una locomotora y apenas un coche de pasajeros, con dos frecuencias diarias: una a primera hora y otra a última hora del día, que no están incluidas en el itinerario que comenzó a regir el 15 de diciembre, y que significó un recorte en el servicio entre ambas estaciones: de lunes a viernes hábiles, apenas 5 trenes por día.
Según informó la operadora estatal, "existen trenes especiales entre las estaciones Pilar y Cabred que tienen la finalidad de mejorar la oferta. No figuran en el cronograma porque no son trenes de itinerario regular. La circulación de los mismos, depende de la cantidad de material rodante disponible, por ello, se consideran especiales y no forman parte del cronograma habitual".
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