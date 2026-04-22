Dos arrollamientos de personas en menos de 48 horas en las vías de la Línea Roca

Este miércoles a la madrugada ocurrió en el paso a nivel que une las calles Las Heras y Lamadrid, en el límite entre Quilmes y Bernal, y en la noche del martes, en el cruce peatonal situado junto a la estación de la cabecera del distrito.

En tan solo dos días, dos personas perdieron la vida al ser arrolladas en Quilmes por formaciones de la Línea General Roca (LGR) y se presume que ambos casos se trataría de suicidios. Los incidentes causaron la interrupción del servicio y el despliegue de operativos especiales. El último trágico episodio ocurrió a las 5.30 de este miércoles, precisamente, en el paso a nivel vehicular y peatonal que une las calles Las Heras y General Lamadrid, en el límite entre Quilmes y Bernal, y provocó que los trenes circularan, tanto desde La Plata como desde Bosques, hasta Quilmes solamente durante 4 horas, por lo que no hubo servicio entre Plaza Constitución y Quilmes, por lo que las líneas de colectivos se vieron desbordadas.