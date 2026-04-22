Dos arrollamientos de personas en menos de 48 horas en las vías de la Línea Roca

Este miércoles a la madrugada ocurrió en el paso a nivel que une las calles Las Heras y Lamadrid, en el límite entre Quilmes y Bernal, y en la noche del martes, en el cruce peatonal situado junto a la estación de la cabecera del distrito.
En tan solo dos días, dos personas perdieron la vida al ser arrolladas en Quilmes por formaciones de la Línea General Roca (LGR) y se presume que ambos casos se trataría de suicidios. Los incidentes causaron la interrupción del servicio y el despliegue de operativos especiales. El último trágico episodio ocurrió a las 5.30 de este miércoles, precisamente, en el paso a nivel vehicular y peatonal que une las calles Las Heras y General Lamadrid, en el límite entre Quilmes y Bernal, y provocó que los trenes circularan, tanto desde La Plata como desde Bosques, hasta Quilmes solamente durante 4 horas, por lo que no hubo servicio entre Plaza Constitución y Quilmes, por lo que las líneas de colectivos se vieron desbordadas.
A partir de datos recolectados durante la investigación, la formación impactó contra una mujer de entre 50 y 60 años, quien supuestamente permaneció detenida sobre las vías y, a pesar de que el conductor accionó el silbato (bocina) de la formación en reiteradas oportunidades, no se movió del lugar y recibió el impacto que terminó con su vida. Asimismo, informaron que tenía una nota escrita en la que figuraba un número de teléfono, junto con la indicación de comunicarse con una persona determinada. La Policía Científica realizó las pericias del caso.
Asimismo, en la noche del martes, se registró otro siniestro a la altura del paso a nivel que une las calles Alsina y Carlos Pellegrini, junto a las plataformas de la estación Quilmes, cuando una formación que se dirigía en sentido a Ezpeleta embistió a un hombre, quien se arrojó delante de la misma, provocando la interrupción del servicio. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Quilmes, junto a personal del SAME, efectivos policiales y agentes de Patrulla Urbana, quienes desplegaron un operativo de emergencia. Según se informó, el SAME constató el fallecimiento de la víctima, cuyo cuerpo quedó debajo de la formación.
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