Nouet valoró que Tristán Suárez "es un gran club"

El atacante también resaltó la impresión positiva que tuvo al conocer las instalaciones del club y en diálogo con Solo Ascenso confió: "Conozco el club por haberlo enfrentado en la categoría, pero al ir a firmar pude ver más. Es un lugar muy lindo, donde tenés todas las comodidades". Aunque todavía no se definieron objetivos concretos con el plantel, Nouet confía en que Tristán Suárez buscará "cosas importantes y hacer un buen torneo".

En cuanto a su estado actual, se mostró motivado: "Estoy en un momento donde me siento muy bien y con ganas para enfrentar estos nuevos desafíos". Por último, recordó su paso por Brown de Adrogué, describiendo la última temporada como "muy difícil" pero valorando los vínculos creados: "Luchamos hasta el final, aunque no lo logramos. Me llevo grandes relaciones con personas que siempre trabajaron para que estuviéramos bien día a día".

Con la llegada de Nouet, Tristán Suárez comienza a delinear su plantel para encarar una temporada en la que buscará consolidarse en la categoría y competir con ambición.