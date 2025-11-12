Nueva edición de festival del oficio gráfico y editoriales

Tras el éxito de su primera edición, el festival regresa con una jornada gratuita que invita a compartir saberes, experiencias y la pasión por la gráfica. “El encuentro que celebra el oficio gráfico vuelve al CMA con su segunda edición. Una jornada abierta para incursionar en la edición artesanal y los oficios del arte impreso”, expresaron los organizadores del encuentro.

Según se informó, más de 75 proyectos participarán con propuestas que incluyen talleres abiertos, presentaciones de libros, charlas, mesa gráfica, y barra gastronómica. En el cierre, los concurrentes podrán disfrutar de música en vivo, para coronar un día dedicado al arte y la creación colectiva.

“Entre las actividades que se desarrollarán en el “Festi MalO Volúmen 2” se destacan los espacios de taller, charlas con artistas y editores, además de un área gastronómica donde el público podrá saborear comidas y bebidas mientras recorre los stands”, contaron los impulsores de la velada para apasionados del arte gráfico. “El Festi MalO se consolida así como un punto de encuentro entre creadores, trabajadores del arte impreso y amantes de la gráfica, reafirmando el valor del oficio y la producción independiente”, concluyeron.