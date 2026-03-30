Celebraciones por la Semana Santa organizadas por la Diócesis de Lomas de Zamora

Además, el Obispo realizará el rito del lavatorio de pies en dos contextos significativos: el martes con los jóvenes del Centro de Recepción y Ubicación de Menores (CREU) de Banfield, y el jueves por la tarde, a las 19, en la parroquia María Auxiliadora de Lomas de Zamora durante la Misa de la Cena del Señor. El Viernes Santo, jornada de ayuno y abstinencia, la liturgia se centrará en la Adoración de la Cruz. A las 11, se realizará el Vía Crucis con niños en la Catedral, mientras que los oficios centrales y el Vía Crucis vespertino se llevarán a cabo, desde las 17, en la parroquia Beata Laura Vicuña, en la localidad lomense de Santa Catalina. La espera de la Resurrección culminará el sábado con la Vigilia Pascual en la capilla Nuestra Señora de Caacupé de Villa Fiorito a las 19.30. La celebración, considerada la "madre de todas las vigilias", incluirá la bendición del fuego nuevo y del agua, junto a la solemne liturgia de la Palabra.