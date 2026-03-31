Rinden homenaje a los veteranos de guerra en Esteban Echeverría

El jueves a la 0 hora, acto protocolar, minuto de silencio y corte de torta compartida con los presentes para dar inicio al Día del Veterano y de los Caídos. Y a las 10, gran desfile tradicional. La formación partirá desde la Plaza Mitre y recorrerá las calles hasta finalizar en la Plaza de los Fundadores con números artísticos de cierre. La Semana de Malvinas no solo rinde tributo al pasado, sino que se posiciona como un acto de soberanía presente, donde el lema "Malvinas Nos Une" se hace tangible en cada charla, en cada objeto expuesto y en el respeto silencioso de una comunidad que abraza a sus héroes locales.