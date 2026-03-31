Rinden homenaje a los veteranos de guerra en Esteban Echeverría

Con un desfile, comenzó la agenda de actividades por el 44° aniversario del inicio del conflicto del Atlántico Sur. Una carpa museo funciona como epicentro de la memoria con charlas abiertas, objetos históricos y festivales artísticos.
El Centro de Veteranos de Guerra de Esteban Echeverría dio inicio formal a la Semana de Malvinas, con jornadas de profunda significación patriótica destinadas a reivindicar la soberanía argentina y honrar la entrega de los excombatientes del distrito. Los excombatientes encabezaron el tradicional desfile por las calles céntricas de la ciudad. El recorrido, que partió desde la puerta de la Plaza Mitre, culminó en la Plaza de los Fundadores, ubicada en Alem y Dardo Rocha, donde quedó inaugurada la carpa museo.
El espacio se consolida año tras año como un refugio de la memoria colectiva, permitiendo que vecinos y vecinas tomen contacto directo con fotos, textos y objetos que pertenecieron a la contienda de 1982. La propuesta de este año pone especial énfasis en la "historia viva". A lo largo de la semana, los veteranos locales brindan charlas abiertas a la comunidad, compartiendo testimonios en primera persona que buscan mantener vigente el reclamo de soberanía y transmitir los valores de la gesta a las nuevas generaciones.
"La carpa no es solo un museo de objetos, es un lugar de encuentro donde la palabra del veterano se transforma en enseñanza para los chicos de las escuelas y para todo el pueblo echeverriano", señalaron desde la organización. Tras el desfile inaugural, la plaza se transformó en un escenario artístico con la participación de destacados ballets locales como Esperanza Argentina, Danza Color y Alegría, Sonkoy, Angeles de Luz, Meraki, Herencia Echeverriana y el taller Arami. La música también estuvo presente con las actuaciones de Betina Abrapampa, Semilla y El Cruce Rock.
Desde la organización informaron que, todos los días a partir de las 17, habrá shows en vivo de música y danza para acompañar a quienes se acerquen a visitar la muestra y visitas guiadas y museo desde las 9. Mañana miércoles, preparación del guiso cuartelero y comienzo de la concentración para la vigilia central.
El jueves a la 0 hora, acto protocolar, minuto de silencio y corte de torta compartida con los presentes para dar inicio al Día del Veterano y de los Caídos. Y a las 10, gran desfile tradicional. La formación partirá desde la Plaza Mitre y recorrerá las calles hasta finalizar en la Plaza de los Fundadores con números artísticos de cierre. La Semana de Malvinas no solo rinde tributo al pasado, sino que se posiciona como un acto de soberanía presente, donde el lema "Malvinas Nos Une" se hace tangible en cada charla, en cada objeto expuesto y en el respeto silencioso de una comunidad que abraza a sus héroes locales.