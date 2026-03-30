Operativo de prevención de picadas en Burzaco

En un despliegue conjunto entre fuerzas de seguridad provinciales y agentes del Municipio de Almirante Brown, se secuestraron 25 automóviles y nueve motocicletas durante la madrugada de este lunes.
Un operativo de seguridad vial y prevención de carreras clandestinas se realizó este lunes a la madrugada en el partido de Almirante Brown. El dispositivo, de características "cerrojo", se concentró en Burzaco, donde se realizó el secuestro de decenas de vehículos y la identificación de más de un centenar de personas vinculadas a las denominadas "picadas", actividades que preocupaban sobremanera a los vecinos de la zona. El procedimiento se desarrolló en la avenida Hipólito Yrigoyen entre Alsina y Humberto Primo. En dicho punto, las fuerzas de seguridad interceptaron a los conductores que se encontraban agrupados, impidiendo maniobras de fuga mediante un despliegue coordinado de unidades terrestres.
Según informaron fuentes oficiales, se interceptaron un total de 60 vehículos y se procedió a la identificación de 110 personas. El saldo de las actuaciones arrojó: 25 automóviles secuestrados, la mayoría por irregularidades graves en la documentación obligatoria y falta de elementos de seguridad; 9 motocicletas retenidas, por diversas infracciones a la Ley de Tránsito; y se detectaron dos conductores que registraban alcohol en sangre (en la provincia de Buenos Aires rige la alcoholemia cero) procediéndose al acarreo inmediato de sus unidades.
Participaron cuatro equipos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), 20 motos con dos agentes cada una del Grupo de Prevención Motizada (GPM) Almirante Brown y efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) pertenecientes a las 11 comisarías del distrito. El personal policial trabajó en articulación con el Comando de Patrullas, la Policía Local e inspectores de Tránsito del Municipio. "Estos operativos forman parte de una política sostenida para prevenir las picadas ilegales y cuidar la seguridad de nuestros vecinos", sostuvo al respecto Mariano Cascallares, quien confirmó que los controles se intensificarán en distintos puntos estratégicos del distrito.
Desde la Comuna destacaron que esas acciones territoriales se complementan con el monitoreo constante desde el Centro de Operaciones Municipal (COM). El distrito cuenta actualmente con un Anillo Digital de 106 lectoras de patentes y más de 2.100 cámaras de seguridad, herramientas que permiten detectar concentraciones sospechosas en tiempo real. Asimismo, se recordó que la aplicación "Brown Previene", utilizada por más de 60.000 usuarios, y las 710 alarmas vecinales instaladas funcionan como canales de alerta temprana para denunciar este tipo de conductas temerarias en la vía pública.
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