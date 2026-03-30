Operativo de prevención de picadas en Burzaco

Un operativo de seguridad vial y prevención de carreras clandestinas se realizó este lunes a la madrugada en el partido de Almirante Brown. El dispositivo, de características "cerrojo", se concentró en Burzaco, donde se realizó el secuestro de decenas de vehículos y la identificación de más de un centenar de personas vinculadas a las denominadas "picadas", actividades que preocupaban sobremanera a los vecinos de la zona. El procedimiento se desarrolló en la avenida Hipólito Yrigoyen entre Alsina y Humberto Primo. En dicho punto, las fuerzas de seguridad interceptaron a los conductores que se encontraban agrupados, impidiendo maniobras de fuga mediante un despliegue coordinado de unidades terrestres.