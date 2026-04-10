Nueva edición de la Fiesta Regional de la Miel en San Vicente

Se realizará en el Predio Ferial de la Vieja Estación. Contará con el Paseo del Alfajor y la presentación de distintos artistas.
Este fin de semana se realizará en San Vicente la 12da. Fiesta Regional de la Miel, un encuentro que se ha consolidado como un motor económico fundamental para los productores apícolas de la zona y un atractivo cultural ineludible para la provincia. Organizada por el Municipio en articulación con el Club de Apicultores, tendrá lugar en el Predio Ferial de la Vieja Estación. La entrada será libre y gratuita. Una de las novedades de esta edición es la incorporación del Paseo del Alfajor, una iniciativa que busca maridar la producción de miel con la industria artesanal de dulces.
Además de la exposición y venta de productos derivados de la colmena, la actividad contará con concursos de cata de miel, un espacio técnico donde se premia la calidad y pureza de la producción regional; charlas técnicas destinadas a fortalecer el conocimiento de los apicultores locales sobre sanidad y comercialización; y feria de artesanos, con la participación de más de un centenar de emprendedores locales.
Habrá una variada oferta de espectáculos sobre el escenario principal. El sábado a las 13 se presentará Es una Banda, seguida por Club Versalles, Andrea Verde, Néstor Enrique y una demostración de Aikido Kenko Dojo Aikikai. Luego, Korgue, Facundo Sandoval , Coronel Brock, Viejos Secuaces, Jonatan Nitto, Demo Vintage, El Nuevo Stylo y el cierre a las 20, con A Toda Máquina. El domingo, a las 13 con Delrevés, continuando con Antonio Ledesma Grupo, el Taller de Folklore, Bautista Moya, Duno, Aluani – Ginocchio y Ale Shift. Hacia el final de la jornada se presentarán Vientos del Sur, Chulo, Enfermos Bohemios, Iniciativa, Mayra Pereyra con su tributo a Ángela Leiva, La Dife y el cierre a las 20.15, a cargo de Con Clase.
Desde el área de Turismo del municipio señalaron que la ocupación hotelera en la zona y los servicios gastronómicos aledaños prevén un impacto positivo directo. "La Fiesta de la Miel ya no es solo una celebración sectorial, es una marca de San Vicente que genera ingresos genuinos para todo el distrito", indicaron las autoridades. Con una logística que incluye seguridad, puestos de salud y un patio gastronómico diversificado, San Vicente se posiciona una vez más como un polo de referencia para el turismo de cercanía, uniendo la tradición productiva con el acceso gratuito a la cultura.
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