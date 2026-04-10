Nueva edición de la Fiesta Regional de la Miel en San Vicente

Este fin de semana se realizará en San Vicente la 12da. Fiesta Regional de la Miel, un encuentro que se ha consolidado como un motor económico fundamental para los productores apícolas de la zona y un atractivo cultural ineludible para la provincia. Organizada por el Municipio en articulación con el Club de Apicultores, tendrá lugar en el Predio Ferial de la Vieja Estación. La entrada será libre y gratuita. Una de las novedades de esta edición es la incorporación del Paseo del Alfajor, una iniciativa que busca maridar la producción de miel con la industria artesanal de dulces.