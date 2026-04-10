Comenzó el ciclo 2026 de Todos al Agua en Almirante Brown

La comuna relanzó su programa de natación gratuita que alcanzará a miles de alumnos de escuelas públicas y centros de educación especial en el Natatorio Municipal de Ministro Rivadavia.
Comenzó en Almirante Brown el ciclo 2026 del programa municipal Todos al Agua, en el Natatorio Municipal de Ministro Rivadavia, consolidándose como un espacio donde diariamente más de 500 niños acceden al aprendizaje de la natación y a diversas propuestas recreativas. La práctica deportiva en la temprana edad resulta un pilar fundamental para el desarrollo motor, cognitivo y social.
Los especialistas coinciden en que la natación durante la niñez no solo mejora la coordinación y la capacidad aeróbica, sino que funciona como una herramienta de seguridad vital y un espacio de integración. En ese sentido, el programa apunta a romper las barreras económicas que suelen limitar el acceso a ese deporte. A la primera jornada asistieron el intendente interino, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, quienes dialogaron con los alumnos de los nuevos establecimientos educativos que participan del programa. Estuvieron acompañados por el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola y el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Mauricio Gómez.
Llevado adelante de forma ininterrumpida desde 2018, el programa está destinada a alumnos de los cuartos grados de la Escuela Primaria y del segundo ciclo de la Escuela de Educación Especial, además a estudiantes de los Centros Complementarios de Educación. La logística del programa permite una rotación masiva pero organizada. Las actividades se dividen en dos turnos (mañana y tarde), recibiendo a nueve instituciones educativas por franja horaria. Esto representa un promedio de 240 estudiantes por turno, quienes cuentan con el acompañamiento de docentes y personal especializado del Instituto Municipal del Deporte.
Fabiani resaltó: "Más de 500 chicos y chicas por día disfrutan de Todos al Agua, una iniciativa que promueve el acceso al deporte, el aprendizaje y el cuidado desde una mirada inclusiva. Estuvimos en el Natatorio Municipal en el inicio de este programa de la que participan estudiantes de cuarto año de las escuelas del distrito, generando más oportunidades y espacios de desarrollo para nuestros pibes". Con la presencia de la jefa de Educación Distrital, Mónica Vázquez, se ratificó la articulación entre el área pedagógica y la deportiva, consolidando a Todos al Agua como uno de los dispositivos territoriales más significativos para la juventud de Almirante Brown en este 2026.
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