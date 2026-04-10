Comenzó el ciclo 2026 de Todos al Agua en Almirante Brown

Fabiani resaltó: "Más de 500 chicos y chicas por día disfrutan de Todos al Agua, una iniciativa que promueve el acceso al deporte, el aprendizaje y el cuidado desde una mirada inclusiva. Estuvimos en el Natatorio Municipal en el inicio de este programa de la que participan estudiantes de cuarto año de las escuelas del distrito, generando más oportunidades y espacios de desarrollo para nuestros pibes". Con la presencia de la jefa de Educación Distrital, Mónica Vázquez, se ratificó la articulación entre el área pedagógica y la deportiva, consolidando a Todos al Agua como uno de los dispositivos territoriales más significativos para la juventud de Almirante Brown en este 2026.