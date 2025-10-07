Nuevos convenios para fortalecer entidades intermedias y cooperativas

Durante el encuentro, realizado en la Casa Central del Banco Provincia, también participaron la presidenta de Provincia Fideicomisos, Nadia Giardina; el presidente del holding Provincia Servicios Financieros, Ariel Lieutier; y el presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, junto a los intendentes de los municipios firmantes.

Larroque destacó: "Por decisión del gobernador Axel Kicillof seguimos fortaleciendo la economía social y solidaria en cada distrito a pesar del escenario adverso que imponen las políticas del gobierno nacional" . Y agregó que "esta articulación con los intendentes es fundamental porque son quienes conocen de cerca las realidades de sus comunidades. De esta manera logramos que el crédito y las herramientas del Estado provincial lleguen directamente a quienes impulsan el desarrollo local, la producción y el trabajo".

Por su parte, Cuattromo expresó: "En un contexto particularmente complejo para el sistema financiero, nuestro compromiso es redoblar los esfuerzos para que las herramientas que tenemos desde la banca pública bonaerense se complementen con las iniciativas que ya existen en los municipios, y así poder acompañar proyectos productivos que el sistema bancario tradicional no logra atender".

El Fideicomiso Fuerza Solidaria, creado en 2006 por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia, tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Su objetivo es financiar proyectos sociales y productivos que promuevan el desarrollo local y la inclusión laboral. En los últimos tres años, el fideicomiso triplicó su nivel histórico de cobertura, con más de 200 préstamos aprobados por un monto superior a los 1.800 millones de pesos, con los que alcanzó una mayor expansión territorial y sectorial en toda la provincia de Buenos Aires.

En tanto, Cáccamo subrayó que "este es un encuentro que refleja la voluntad política de seguir construyendo una Provincia más justa, solidaria e inclusiva. Hoy firmamos este convenio que es una herramienta concreta más para fortalecer la articulación entre el Estado provincial, los municipios y las organizaciones que día a día sostienen el entramado social y productivo de nuestras comunidades". En la misma línea afirmó: "Entendemos el acceso al crédito como un derecho y a la inclusión financiera como un instrumento para fortalecer el trabajo colectivo y la economía social y solidaria de la Provincia de Buenos Aires".

Firmaron los convenios los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Fernando Moreira (San Martín), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón), Camilo Alessandro (Salto), Fabián Jaquet (Mar Chiquita) y Germán Lago (Alberti),