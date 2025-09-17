Obispado de Lomas presentó protocolo de prevención de abusos sexuales

La presentación, organizada por el Equipo Diocesano para la Prevención, Protección y Acompañamiento de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Vulnerables, estuvo inicialmente dirigida a la Vicaría de Lomas de Zamora, y tanto en los próximos meses se hará lo propio con las restantes vicarías zonales.

Cerca de 200 agentes pastorales, entre ellos sacerdotes, religiosos y religiosas, referentes laicos de las parroquias, movimientos e instituciones, secretarías parroquiales, directivos y docentes de los colegios, participaron del encuentro realizado en el colegio Sagrada Familia de Banfield.

El presbítero Héctor Laffeuillade, delegado del organismo diocesano, fue el encargado de la presentación del Protocolo que busca "crear espacios en los que el desarrollo de las actividades pastorales, formativas, de tiempo libre, o asistenciales, sea expresión del compromiso de la Iglesia en el cuidado y la protección de las personas, especialmente de aquellas que, por edad o por su grado de madurez -independientemente de la edad-, sean más vulnerables". Al término de la misma, con la intervención de dos profesionales del equipo diocesano, se respondieron consultas de los participantes.

El mismo fue aprobado por el obispo Jorge Lugones, a través del decreto número 87, fundamentando "la necesidad de procurar la creación de entornos eclesiales sanos y seguros para las relaciones humanas, que protejan y cuiden, especialmente a las niñas, niños, adolescentes y adultos vulnerables, fomentando la cultura del cuidado y buen trato en las instituciones diocesanas", quien, además, estableció su obligatoriedad "para todas las instituciones de la diócesis, especialmente las parroquias y los colegios". dependientes del Obispado".

Con dos destinatarios centrales, las parroquias y los colegios (por supuesto que también las pastorales, movimientos e instituciones laicas y casas de retiros, entre otros), el protocolo "pretende establecer pautas positivas en la organización y desarrollo de las actividades pastorales y educativas". "La principal motivación del presente Protocolo es crear espacios en los que el desarrollo de las actividades pastorales, formativas, de tiempo libre o asistenciales, sea expresión del compromiso de la Iglesia en el cuidado y la protección de las personas, especialmente de aquellas que, por edad o por su grado de madurez -independientemente de la edad-, sean más vulnerables", dice el documento.

El objetivo final, se explica, es "crear un sistema de protección integral para todas las personas, fomentando la cultura del cuidado y buen trato en las instituciones diocesanas creando entornos seguros para las relaciones humanas; para esto, es preciso trabajar activamente en la prevención de estas situaciones y actuar, estableciendo conductas respetuosas, aplicando las normas eclesiásticas y civiles, y determinando procedimientos en casos de detección o denuncia de abuso".

Y entre los objetivos específicos se busca, según se detalla, "prevenir el abuso sexual a los menores y adultos vulnerables estableciendo criterios de selección y de formación para quienes trabajan o se relacionan con ellos", y también "formalizar y protocolizar el modo de procedimiento adecuado ante la detección, revelación o fundada sospecha de abuso sexual, procurando que la intervención sea inmediata y ajustada a las leyes civiles y canónicas, así como tratando de forma individualizada tanto a quien denuncia ya su familia, como al denunciado ya su entorno".

El protocolo, ahora, será presentado a la Vicaría de la Ribera. Será el sábado 18 de octubre, de 9 a 12, en el Instituto Nuestra Señora de Lourdes, Rincón y Viamonte, Banfield Este. Luego está previsto la Vicaría de Almirante Brown (Brown, Presidente Perón y San Vicente), el sábado 1 de noviembre en la parroquia Nuestra Señora de Luján (Longchamps). Y la Vicaría de Esteban Echeverría – Ezeiza, el sábado 13 de diciembre en el Instituto Jesús Niño (Tristán Suárez).