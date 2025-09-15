Obispo auxiliar de Lomas de Zamora se reunión con León XIV

A los nuevos prelados, entre los que se encontraban cuatro argentinos, el Sumo Pontífice les recordó que "el don que han recibido no está destinado a ellos mismos, sino que sirve a la causa del Evangelio".

Monseñor Rodríguez, por su parte, tras el encuentro con Su Santidad, contó su experiencia del curso, dijo que a los miembros de la Iglesia diocesana "los tuve muy presentes" y sostuvo: "Nos insistieron que fuimos elegidos por Francisco y confirmados por León para ser impulsores de la sinodalidad, este caminar juntos, el ir buscando una nueva forma de ser Iglesia".

Sobre el curso en el Vaticano del que participaron 192 nuevos obispos de todo el mundo, el auxiliar de Lomas señaló que "fue un tiempo muy rico, de muchas experiencias, de escuchar la situación de los obispos en sus primeros meses en sus ministerios, conocer la realidad de sus diócesis, y también pude contar mi experiencia y la realidad de nuestra querida diócesis de Lomas".

De la instancia de formación organizada por el Dicasterio para la Evangelización y el Dicasterio para los Obispos participaron también monseñor Matías Vecino (auxiliar de Santa Fe), monseñor Pedro Fournau (auxiliar de Bahía Blanca) y monseñor Horacio Alvarez (Auxiliar de Córdoba).

"Los tuve muy presentes a todos: laicos, fieles en general, religiosas y religiosos, los diáconos permanentes y su riqueza en nuestra diócesis, a los queridos sacerdotes, a nuestro obispo monseñor Lugones", reveló.

"Hablamos de muchas cosas, pero sobre todo de la sinodalidad. El Papa nos invitó a continuar este camino, el camino de la Iglesia hoy, un camino de mucha bendición", compartió

Durante estos días, los obispos asistieron a conferencias, participaron en debates y grupos de trabajo, y tuvieron momentos de oración, como el sábado que vivieron el paso por la Puerta Santa, la Santa Misa Jubilar y la veneración de las reliquias del Apóstol en la Basílica de San Pedro. El domingo concelebraron la misa de canonización de los beatos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Y el jueves 11 de septiembre fueron recibidos por el Papa.

Un momento especial para monseñor Rodríguez fue también la visita y la oración ante la tumba del Papa Francisco ubicada en la basílica de Santa María la Mayor: "Los tuve muy presentes, recé por cada uno de ustedes, estuve frente a la tumba de Francisco y me encomendé a su cuidado y protección, y encomendé a la querida diócesis de Lomas, a la que me llamó a acompañar".

Entre otros conceptos, el Papa León XIV le aseguró a los obispos ordenados durante el año pasado que "fueron llamados y elegidos para ser enviados como apóstoles del Señor y servidores de la fe".