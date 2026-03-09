Operativo de documentación gratuita en cinco localidades de Almirante Brown

Las jornadas se desarrollarán durante toda la semana de 9 a 15 y cuentan con una logística preparada para atender la demanda incluso en condiciones climáticas adversas, ya que las autoridades confirmaron que no se suspenden por lluvia.

Los vecinos que se acerquen a los puntos de atención podrán tramitar el primer DNI y solicitar duplicados; efectuar actualizaciones de identidad para menores (a partir de los 5 años) y para mayores (a partir de los 14 años); realizar cambios de domicilio y de género; y presentar denuncias por extravío y entrega de constancias de domicilio.

Para garantizar una cobertura equitativa en el distrito, el operativo se efectúa en diferentes localidades, entregándose 400 turnos por jornada, asignados por estricto orden de llegada.

Este martes será el turno de la Delegación Municipal de Glew -Reina Elena y Jorge Newbery-; el miércoles el Club Defensores de Don Orione -Eva Perón y Monteverde-, San Francisco de Asís; el jueves el Comedor Zabala Las Tunas, Falucho 5550, San Francisco Solano, y el viernes la Delegación Municipal de Rafael Calzada, sita en Güemes y Cervantes.

Desde la comuna resaltaron la importancia del trabajo articulado con el Gobierno bonaerense para sostener estas políticas de cercanía. "Estas jornadas permiten que el Estado siga acercándose a los vecinos, eliminando barreras geográficas y económicas para que toda la comunidad cuente con su documentación al día, un derecho fundamental para acceder a otros beneficios sociales y trámites legales", subrayaron.

Desde la organización indicaron que los interesados concurrir con la documentación previa que posean (en caso de actualizaciones o duplicados) para agilizar la carga de datos en las unidades móviles de documentación.