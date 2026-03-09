Clausura preventiva para planta avícola por fallas críticas en el sistema de depuración

La intervención del organismo nacional se produjo luego de que una auditoría ambiental detectara fallas críticas en el sistema de depuración de la planta. Según fuentes oficiales, se constató que el establecimiento volcaba efluentes líquidos con carga orgánica excedente a los límites permitidos, afectando directamente a los cursos de agua locales y contribuyendo a la degradación hídrica de la región.

La clausura es el resultado de una persistente demanda colectiva. Vecinos de barrios linderos a la planta denunciaron durante meses la presencia de olores nauseabundos, proliferación de insectos y el vertido de desechos en los desagües pluviales.

A esta lucha vecinal se sumó el acompañamiento del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que brindó el marco legal para canalizar las quejas ante las autoridades regulatorias. "El derecho a un ambiente sano no puede estar supeditado a los procesos productivos de ninguna empresa", señalaron desde la organización.

Durante el operativo, los inspectores verificaron fallas en la planta de tratamiento: equipamiento obsoleto o fuera de servicio para procesar los residuos de la faena; emisión de gases derivados de la descomposición de materia orgánica; y acumulación de desechos a cielo abierto dentro del predio representaba un foco infeccioso para las zonas residenciales cercanas.

Si bien la clausura busca detener el daño ecológico de forma inmediata, la situación genera incertidumbre sobre la continuidad operativa de una planta que emplea a cientos de trabajadores.

Sin embargo, desde ACUMAR aclararon que la medida es preventiva y que el levantamiento de la misma estará sujeto a que la empresa presente y ejecute un plan de adecuación ambiental integral que garantice el cese de los vertidos contaminantes.

La clausura de Cresta Roja se suma a una serie de controles más estrictos sobre las industrias de la Cuenca Matanza Riachuelo, en un contexto donde la justicia federal exige avances concretos en el saneamiento del área metropolitana.