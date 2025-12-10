Organizan jornada de donación de sangre

“La jornada reafirma el compromiso institucional con la salud pública y la comunidad, y convoca a socios, socias y vecinos a participar de una acción que puede salvar vidas”, afirmaron los organizadores de la colecta. Quienes deseen participar, será imprescindible contar con turno previo, que podrá solicitarse escribiendo a [email protected] o a través del sitio web del Hospital Garrahan.

Para ser donante, las personas deben gozar de buena salud, tener entre 18 y 65 años, pesar entre 50 y 135 kilos, y haber dejado pasar 4 meses desde la última donación (hombres) o 6 meses (mujeres). Además, se debe informar cualquier medicación que se esté tomando. En el caso de antibióticos, deben haber transcurrido 7 días desde el fin del tratamiento. Si viajaron al exterior en el último año, es necesario indicar el destino para descartar riesgos epidemiológicos como dengue, zika o malaria.

También, es necesario haber esperado 6 meses desde la realización de tatuajes, piercings, acupuntura o transfusiones; no estar embarazada y haber cumplido 6 meses posparto; contar con el alta médica y estudios completos en caso de cirugías; y haber dejado pasar distintos períodos tras procedimientos odontológicos o la aplicación de vacunas.

Por otro lado, no pueden donar personas que tengan síntomas como fiebre, diarrea o infecciones activas; quienes padezcan enfermedades cardíacas, pulmonares, renales o cáncer; ni quienes hayan estado expuestos a infecciones de transmisión sexual. Tampoco podrán hacerlo quienes se hayan sometido recientemente a cirugías o estudios invasivos; quienes hayan recibido transfusiones o tenido prácticas sexuales de riesgo, ni quienes hayan consumido drogas inyectables o cocaína en los últimos seis meses.

El Centro Regional de Hemoterapia del Hospital Garrahan es referente nacional en donación voluntaria. Desde 2011 sostiene un sistema 100% voluntario, sin necesidad de donantes de reposición, a partir de campañas externas que, además de autoabastecer al hospital, permiten aportar componentes sanguíneos a otros centros de salud.

Cada año, alrededor de 17.000 personas donan sangre para el Garrahan y 2.400 realizan donaciones de plaquetas por aféresis. Además, el Banco de Sangre organiza unas 210 campañas externas anuales, con el objetivo de acercar la donación a distintos ámbitos de la comunidad, facilitando el acceso sin necesidad de trasladarse al hospital.