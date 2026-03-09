Otermín anunció la creación de tres organismos municipales

Ante un recinto colmado, subrayó que "las medidas económicas adoptadas por el Estado nacional generaron un impacto muy negativo que, a su vez, se traduce en una caída de la coparticipación que impacta en los municipios y que hace que nuestros vecinos estén peor", y agregó: "Es importante remarcar que en Lomas de Zamora no hay ningún tipo de obra que lleve a cabo la Nación".

Uno de los puntos centrales del anuncio fue que enviará al recinto 36 proyectos de ordenanza, lo que representa el triple de las iniciativas presentadas el año pasado. Se centrarán en tres pilares: Protección familiar: medidas de contención social ante la crisis; Cuidado de la "Casa Común": políticas ambientales y de sustentabilidad; y Educación y Trabajo: fomento de la producción local y formación profesional.

Las iniciativas, que incluyen la creación del Observatorio Vial, la Agencia Cuenca Lomas y del Banco de Tierras para el distrito, y la declaración del Parque Finky como un área protegida, entre otras, se sumarán a los 102 programas vigentes del denominado "Gobierno de la Comunidad", reforzando la presencia del Estado local en un contexto de retiro de fondos nacionales.

Otermín fue enfático al diferenciar la gestión nacional de la provincial. Destacó que las obras que aún avanzan en el distrito son fruto de la articulación directa con el gobernador Axel Kicillof y el equipo de la Provincia de Buenos Aires, posicionando a Lomas de Zamora como un territorio de resistencia y gestión frente al ajuste central.

"Les pido a los representantes del pueblo que, más allá de las diferencias, seamos capaces de ponernos de acuerdo para darle un mensaje a la sociedad de amor por Lomas", dijo el intendente a los concejales de la oposición, solicitando el apoyo para el paquete de ordenanzas presentado. "Queremos cuidar nuestra democracia y estamos convencidos de que la mejor manera de hacerlo es en comunidad, recuperando ese espíritu de paz, cultura y trabajo que soñaron para la posteridad los pioneros y pioneras. ¡A trabajar juntos, con amor por Lomas, camino a nuestro Bicentenario!", concluyó.

Pese al diagnóstico crítico sobre la macroeconomía, el jefe comunal trazó una hoja de ruta con metas claras: Seguridad: ratificó la inversión en tecnología y equipamiento preventivo; Ambiente: puso el foco en las políticas de reciclado y saneamiento. Democracia y comunidad: Llamó a recuperar el "espíritu de paz, cultura y trabajo" de los fundadores del distrito, con la mirada puesta en el Bicentenario de Lomas de Zamora.

El discurso reflejó la polarización actual: mientras el oficialismo celebró la "agresividad" de la agenda legislativa y el despliegue de los 102 programas sociales, la oposición deberá ahora definir su postura frente a las 36 ordenanzas que buscan blindar la gestión local ante el avance de la recesión nacional.

En la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante estuvieron presentes la diputada nacional por Fuerza Patria, Marita Velázquez, el titular de la CGT Regional lomense, Sergio Oyhamburú, el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, el senador provincial Adrián Santarelli, la diputada provincial Eva Limone, la jefa de Gabinete, Sol Tischik, y la secretaria General, Aldana Scillama, entre otros funcionarios; el presidente del cuerpo, Diego Cordera, concejales, militantes, referentes de instituciones, de gremios, cámaras de comercio y veteranos de Malvinas.