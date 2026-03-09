El manejo de idiomas como herramienta clave para el desarrollo profesional y académico

La propuesta académica, diseñada por la Secretaría de Extensión, destaca que el aprendizaje de un segundo idioma permite ampliar horizontes culturales, potenciar perfiles profesionales y acceder a herramientas clave para estudiar, trabajar o viajar. El Laboratorio no sólo se enfoca en la gramática, sino que aplica una metodología de enseñanza que integra los aportes de las neurociencias con herramientas digitales y lúdicas. Este enfoque pedagógico busca asegurar un aprendizaje efectivo y dinámico, permitiendo a los estudiantes interactuar en el idioma desde el primer día.

Entre las opciones destacadas para el ciclo lectivo 2026 se encuentran Inglés (Nivel I), un idioma fundamental para la actividad comercial, diplomática y académica global; Portugués (Nivel I), estratégico por la cercanía regional y los vínculos comerciales dentro del Mercosur. El laboratorio ha incorporado lenguas como el Chino Mandarín, Francés, Italiano y herramientas de inclusión como la Lengua de Señas Argentina (LSA) y Braille.

Bajo la premisa de que la educación debe ser accesible para todos los sectores, la universidad ofrece una modalidad virtual sincrónica. Esto permite que vecinos, incluso aquellos con jornadas laborales extensas, puedan cursar mediante encuentros semanales por Zoom y actividades en un campus virtual autónomo.

Además, se destaca un sistema de beneficios y descuentos para grupos estratégicos de la región, incluyendo alumnos y graduados de la UNaB, docentes de todos los niveles educativos, empleados de la Municipalidad, trabajadores del Parque Industrial Planificado de Burzaco y afiliados a sindicatos locales.

Desde una perspectiva educativa, el conocimiento de idiomas estimula la flexibilidad cognitiva y la resolución de problemas. En términos de empleabilidad, poseer una certificación universitaria en idiomas otorga una ventaja competitiva en procesos de selección, especialmente en empresas con proyección internacional o vinculadas al polo industrial local.

Con la iniciativa, la UNaB se posiciona como un centro de altos estudios que prepara a la comunidad de la región para los desafíos de la modernidad. Los interesados en aprender un idioma que abra puertas a nuevas oportunidades, pueden sumarse a esta iniciativa tras completar el formulario alojado en www.unab.edu.ar/idiomas o escribir para más información a [email protected].