Otermín: "Los clubes de barrio son fundamentales para la comunidad"

"Los clubes son una caja de resonancia del barrio, donde todo pasa por ahí, hay muchos chicos y muchas chicas haciendo un deporte, una disciplina, compartiendo y por eso nos gusta venir a conversar con cada uno, son fundamentales para la comunidad", aseguró el jefe comunal, que estuvo acompañado por el actual presidente del club, Cristian Carissimo y el ex presidente y actual secretario Daniel González, y la secretaria de Relaciones con la Comunidad, Marina Lesci.

En ese sentido, el mandatario agregó que "estamos en una institución maravillosa, gestionada por gente que le mete mucho para que esté cada vez mejor y que traspasa generaciones", mientras presenciaron entrenamientos y el desarrollo de diferentes disciplinas deportivas. "Si hay algo que caracteriza al Gobierno de la Comunidad son los clubes de barrio y desde el Municipio, aún en momentos muy difíciles, vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos", concluyó Otermín.