En Argentina, el Día de la Industria se conmemora porque el 2 de septiembre de 1587 zarpó del puerto de Buenos Aires el primer embarque de manufacturas. “Es un momento difícil, pero estamos convencidos de que no hay futuro posible sin defender la industria nacional. Nuestros empresarios y empresarias necesitan un proyecto de país que proteja la producción, promueva la inversión y cuide el empleo local, no podemos permitir que una apertura sin control ni la falta de sensibilidad dejen de lado a los argentinos”, señaló Otermín.