Para Gómez, al Mate le está "faltando un poco de juego y suerte"

Gómez explicó que la falta de resultados se debe a una combinación de factores. "Nos está faltando un poco de juego y también que nos acompañe la suerte. Hay partidos en los que hacemos el desgaste, llegamos, pero no la podemos meter. Son rachas. Lo bueno es que el grupo sigue metido, con ganas de revertirlo", continuó. Al ser consultado sobre su vivencia personal en esta temporada, el defensor manifestó: "Con mucha madurez y tranquilidad. Me siento bien, con confianza y con ganas de seguir creciendo. Trato de disfrutar cada entrenamiento y cada partido, de aprender y aportar siempre desde el lugar que me toque. Estoy enfocado en seguir mejorando y en ayudar al equipo a cumplir los objetivos".

El marcador central también reveló las indicaciones de su técnico: "Fabián (Cecconato) me pide principalmente que esté tranquilo, que dé seguridad al equipo y que lo principal es mantener el arco en cero", agregó. Finalmente, Gómez se refirió a la "semana doble" de trabajo previo al partido ante Argentino de Merlo. "Nos viene bien tener más tiempo de trabajo. Estamos usando estos días para ajustar detalles y mejorar en todos los aspectos. Además, sirve para recuperar energías y llegar con la cabeza fresca. Sabemos que va a ser otro partido duro, así que queremos llegar al fin de semana lo más preparados posible", concluyó.