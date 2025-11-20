Pedido de perpetua para acusado de femicidio en Berazategui

Se trata de una investigación que lleva ya más de dos años abierta, pero todo indica que está por llegar a su final gracias al trabajo de las autoridades y a la presión del círculo familiar de la fallecida, que no dejó de luchar un solo minuto en busca de que el responsable pague con la merecida pena. Así las cosas, en la cita judicial habló uno de los chicos presentes y se tuvieron en cuenta distintos informes médicos realizados.

El hecho ocurrió el 16 de julio de 2023 en una vivienda ubicada en Berazategui, precisamente sobre la calle 25 al 2400. Allí vivía Vanesa Gil, de 38 años, madre de seis hijos. Los primeros tres los había tenido con su ex pareja, Marcos Miletti, el principal acusado. Sin embargo, a pesar de que había reconstruido su vida, ella lo denunció por violencia de género y amenazas constantes, por lo cual había un proceso abierto en su contra.

En la mencionada jornada, tras una discusión a las 4 de la mañana, éste le asestó una puñalada en el pecho que la mató a los pocos minutos. Uno de los hijos estaba a un costado y escuchó toda la pelea, mientras los otros dormían. Pidieron ayuda, pero nada pudieron hacer para salvarla. Por otro lado, Miletti se dio a la fuga y fue encontrado dentro de la leñera en la cual trabajaba tras un allanamiento de urgencia ordenado por la fiscalía.

Más de dos años después, la fiscal María de los Angeles Attarian Mena, en representación de la parte damnificada, pidió la condena a cadena perpetua para el imputado, que está dentro de una unidad penitenciaria y que no quiso acudir a la debida cita, además de pedir que le notifiquen la decisión de los magistrados en su celda para no ir al Polo Judicial de Quilmes.

El caso se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1. Los magistrados próximamente comunicarán la decisión final sobre este triste caso que dejó a los chicos sin su madre de una manera violenta.