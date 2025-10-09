Penitenciarios salvaron la vida de una mujer y sus hijos en Varela

Este episodio deja en evidencia la necesidad y lo acertado que es brindar conocimientos básicos de auxilio a quienes están encargados de la seguridad de las calles y de los distintos establecimientos e instituciones, sea cual sea el motivo de intervención. En dicha oportunidad, le salvaron la vida a una familia que posiblemente hubiese muerto ahogada a la vera de un arroyo al costado de la cinta asfáltica.

Todo comenzó pasadas las 6 de la mañana en la Ruta 53, cuando una mujer se dirigía con sus hijos a la Unidad Penitenciaria N° 23 de Florencio Varela, a realizar una visita a un familiar. Iban a bordo de un Peugeot 207, pero de repente se despistaron y empezaron a girar como un trompo. Tras eso, impactaron contra la banquina y cayeron dentro de un arroyo de costado, quedando atrapados en el interior.

Agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que estaban yendo a cumplir con su jornada laboral vieron todo el incidente y acudieron sin dudarlo hacia donde estaban los damnificados. Los sacaron de adentro del auto antes de que el agua se metiera y los tapara por completo y los recostaron a la orilla. Tras eso, les realizaron maniobras de primeros auxilios y los contuvieron hasta la llegada de profesionales médicos del SAME, que los trasladaron de urgencia a un nosocomio cercano.

Milagrosamente, las víctimas quedaron fuera de peligro y fue vital el auxilio de los uniformados, ya que de lo contrario todo hubiese culminado en una verdadera tragedia. Fueron identificados como Federico Quintana, jefe de la Guardia de Seguridad Exterior; el jefe de Culto, Juan Madrid; la subjefa de la Brigada Penitenciaria contra Incendios, Florencia Fregoso; y el inspector de Vigilancia, Brian Cardozo.

El hecho pone de manifiesto la importancia de la instrucción a los agentes y deja en claro la importancia de que los sigan instruyendo para seguir salvando vidas.