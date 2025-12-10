Provincia

Piloto berazateguense volvió al podio

Dino Cassiano fue tercero en el Gran Premio Coronación de la Clase 3 del Turismo Pista. "Sacamos un resultado importante para cerrar la temporada", aseguró.

El piloto Dino Cassiano volvió al podio de la Clase 3 del Turismo Pista en el Gran Premio Coronación en el autódromo de La Plata y de una logró el podio en la carrera que consagrara campeón a Tomás Vitar. Con el DS3, fue tercero y se perfila para volver a los primeros planos para 2026.

Alistado en el Febase Performance y con auto que motoriza Sebastián Colombo, el de Berazategui descolló en la clasificación y fue cuarto en la general. En la primera serie ya dio la nota al ser tercero, resultado que repitió en la final, para cerrar un año con dificultades a lo grande.

"Sacamos un resultado importante para cerrar la temporada. La carrera fue entretenida, pudimos avanzar bastante gracias al gran ritmo que tenía el auto y también nos cuidamos cuando peleábamos con los que estaba en la definición. Desde las clasificaciones en adelante nos mostramos competitivos, y expusimos todo el potencial metiéndonos terceros. El podio es un resultado que nos genera mucha expectativa para arrancar el 2026", sostuvo Reptar.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados