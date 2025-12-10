Piloto berazateguense volvió al podio

Alistado en el Febase Performance y con auto que motoriza Sebastián Colombo, el de Berazategui descolló en la clasificación y fue cuarto en la general. En la primera serie ya dio la nota al ser tercero, resultado que repitió en la final, para cerrar un año con dificultades a lo grande.

"Sacamos un resultado importante para cerrar la temporada. La carrera fue entretenida, pudimos avanzar bastante gracias al gran ritmo que tenía el auto y también nos cuidamos cuando peleábamos con los que estaba en la definición. Desde las clasificaciones en adelante nos mostramos competitivos, y expusimos todo el potencial metiéndonos terceros. El podio es un resultado que nos genera mucha expectativa para arrancar el 2026", sostuvo Reptar.